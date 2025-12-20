Россия проводит массированную кампанию дестабилизации в Европе — какова цель

В последнее время Россия совершила по меньшей мере 145 инцидентов, которые, по мнению западных официальных лиц, являются частью кампании по дестабилизации в Европе, организованной Россией.

Россия хочет диверсиями истощить ресурсы Европы

Западные чиновники, с которыми пообщалось АР, и говорившие на условиях анонимности, заявляют, что кампания, которая ведется с момента вторжения в Украину в 2022 году, имеет целью лишить Киев поддержки, создать разногласия между европейцами и выявить слабые места в системе безопасности континента.

В настоящее время в этой гибридной войне большинство известных актов саботажа привели к минимальным убыткам. Поделиться

Но, по словам официальных лиц, каждый акт от вандализма памятников до кибератак и пожаров на складах истощает ценные ресурсы систем безопасности. Глава одной из крупных европейских разведывательных служб заявил, что расследование российского вмешательства занимает столько же времени, сколько и расследование террористических актов.

Хотя эта кампания является тяжелым бременем для европейских служб безопасности, она почти ничего не стоит России, добавляют собеседники.

Это потому, что Москва проводит трансграничные операции, требующие от европейских стран широкого сотрудничества в расследованиях, часто используя людей с уголовным прошлым в качестве дешевых исполнителей заказов российских спецслужб. Даже сорванные заговоры являются победой для Москвы, поскольку они проверяют оборону страны и тратят ее ресурсы.

В течение года AP пообщалась с более чем 40 европейскими и НАТОвскими чиновниками из 13 стран, чтобы задокументировать масштабы гибридной войны.

AP заметил резкий рост количества поджогов и подрывов в Европе — с одного в 2023 году до 26 в 2024 году. В 2025 году до сегодняшнего дня зафиксировано шесть таких случаев.

В прошлом году было зафиксировано три случая вандализма, а в этом году один. Однако отмечается, что данные могут быть неполными, поскольку не все инциденты обнародуются, а для установления связи с Москвой может потребоваться несколько месяцев. Но этот всплеск отвечает предупреждениям чиновников: кампания становится более опасной. Поделиться

Чаще атакам подвергаются Польша, Эстония, Латвия, Британия, Германия и Франция. Все эти страны являются главными поклонниками Украины.

Европейский чиновник, высокопоставленный сотрудник разведки Балтии и другой сотрудник разведки заявили, что кампания заметно утихла в конце 2024 года и начале этого года. Их анализ показал, что Москва, вероятно, приостановила кампанию, чтобы завоевать расположение новой администрации президента США Дональда Трампа. Но потом россияне возобновили свои диверсионные акции.

Чиновники предупреждают, что Россия постоянно испытывает новые способы. Как пример, белорусские метеокули с сигаретами в Литву и Польшу, неоднократно приостанавливали работу аэропорта литовской столицы. Чиновники предупреждают — сейчас транспортируют только сигареты, но в будущем могут перевозить и другие вещи.