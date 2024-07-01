Росія регулярно скидає авіабомби на власні території — докази

Внутрішні російські документи показують, як часто його плануючі бомби потрапляють на власну територію, ймовірно, через несправність систем наведення, кажуть експерти.

Плануючі бомби РФ падають на власних територіях

Потужні плануючі бомби, які Росія використала з таким великим ефектом, щоб перетворити українські міста на руїни, також падали на її власну територію, як показало внутрішній російський документ.

Згідно з документом, отриманим The Washington Post, щонайменше 38 бомб, які сприяли нещодавньому територіальному просуванню Росії, впали в Бєлгородську область на кордоні з Україною в період з квітня 2023 року по квітень 2024 року, хоча більшість з них не впала. детонувати.

Приблизно подібні до більш досконалих американських керованих бомб JDAM, ці плануючі бомби є великими боєприпасами радянських часів, модернізованими системами наведення, які, за словами експертів, часто виходять з ладу, що призводить до ударів по території Росії.

Більшість бомб виявили мирні жителі — лісники, фермери або жителі сіл, що оточують місто. У більшості випадків Міністерство оборони не знало, коли було запущено бомби, вказуючи на те, що деякі з них могли бути там кілька днів.

Згідно з документом, щонайменше чотири бомби впали на саме місто Бєлгород, регіональний центр з населенням близько 400 тисяч осіб. Ще сім були знайдені в околицях. Найбільше, 11, впало в прикордонному районі Грайворона, де частину не вдалося підняти через «складну оперативну ситуацію».

Документ, спочатку перехоплений українською розвідкою, містить електронну таблицю інцидентів із посиланням на надзвичайні укази щодо ліквідації бомб та евакуації та, схоже, є продуктом Білгородського міського управління з надзвичайних ситуацій.

Російське ЗМІ Astra підтвердило, що багато інцидентів у документі збігаються з тими, які були зібрані від місцевих органів влади та повідомленнями в місцевих ЗМІ.

Росія регулярно скидає авіабомби на власні території

Чи завдають бомби збитків російським містам

Хоча зазвичай бомби не спрацьовують, одна з перших зареєстрованих бомб, яка впала в Бєлгород у квітні 2023 року, справді вибухнула, коли врізалася на зазвичай жваву вулицю, утворивши кратер шириною 65 футів, розбивши вікна та викинувши припарковані автомобілі на дахи будівель. Удар стався вночі, постраждалих немає. Через день другу бомбу, що не розірвалася, знайшли закопаною в землю на глибині 23 фути.

Російські військові тоді визнали, що причиною вибуху був «випадковий викид авіаційного боєприпасу» з російського винищувача-бомбардувальника Су-34. Пізніше в документі було підтверджено, що це була FAB-500, плануюча бомба з корисним навантаженням вагою 500 кілограмів або 1100 фунтів.

Місцева влада загалом мовчить про інциденти, повідомляючи лише про «нещасні випадки», звинувачуючи українські обстріли або просто не повідомляючи про різні вибухи, які гримлять у цьому районі, особливо нещодавно.