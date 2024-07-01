Россия регулярно сбрасывает авиабомбы на собственные территории — лесники

Внутренние российские документы показывают, как часто его планирующие бомбы попадают на собственную территорию, вероятно из-за неисправности систем наведения, говорят эксперты.

Планирующие бомбы РФ падают на собственных территориях

Мощные планирующие бомбы, которые Россия использовала с таким большим эффектом, чтобы превратить украинские города в руины, также падали на ее собственную территорию, как показал внутренний российский документ.

Согласно документу, полученному The Washington Post, по меньшей мере 38 бомб, способствовавших недавнему территориальному продвижению России, упали в Белгородскую область на границе с Украиной в период с апреля 2023 по апрель 2024 года, хотя большинство из них не упало. детонировать.

Приблизительно подобные более совершенным американским управляемым бомбам JDAM, эти планирующие бомбы являются большими боеприпасами советских времен, модернизированными системами наведения, которые, по словам экспертов, часто выходят из строя, что приводит к ударам по территории России.

Большинство бомб обнаружили мирные жители — лесники, фермеры или жители деревень, окружающих город. В большинстве случаев Министерство обороны не знало, когда были запущены бомбы, указывая на то, что некоторые из них могли быть там несколько дней.

Согласно документу, по меньшей мере четыре бомбы упали на город Белгород, региональный центр с населением около 400 тысяч человек. Еще семь были найдены в окрестностях. Больше всего, 11, упало в приграничном районе Грайворона, где часть не удалось поднять из-за «сложной оперативной ситуации».

Документ, первоначально перехваченный украинской разведкой, содержит электронную таблицу инцидентов со ссылкой на чрезвычайные указы по ликвидации бомб и эвакуации и, похоже, продукт Белгородского городского управления по чрезвычайным ситуациям.

Российское СМИ Astra подтвердило, что многие инциденты в документе совпадают с теми, которые были собраны от местных органов власти и сообщениями в местных СМИ.

Россия регулярно сбрасывает авиабомбы на собственные территории

Наносят ли бомбы ущерб российским городам

Хотя обычно бомбы не срабатывают, одна из первых зарегистрированных бомб, упавшая в Белгород в апреле 2023 года, действительно взорвалась, когда врезалась в обычно оживленную улицу, образовав кратер шириной 65 футов, разбив окна и выбросив припаркованные автомобили на крыши зданий. Удар случился ночью, пострадавших нет. Через день вторую неразорвавшуюся бомбу нашли закопанной в землю на глубине 23 фута.

Российские военные тогда признали, что причиной взрыва был «случайный выброс авиационного боеприпаса» из российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Позже в документе подтверждено, что это была FAB-500, планирующая бомба с полезной нагрузкой весом 500 килограммов или 1100 фунтов.

Местные власти в целом молчат об инцидентах, сообщая лишь о «несчастных случаях», обвиняя украинские обстрелы или просто не сообщая о различных взрывах, которые гремят в этом районе, особенно недавно.