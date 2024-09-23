У проєкті трирічного бюджету РФ різко збільшились військові витрати. У 2025 році на ці цілі збираються витратити 6,2% ВВП.

Росія різко збільшить витрати на війну в Україні

Найбільше грошей на військові потреби буде виділено у 2025 році, а в наступні два роки менше:

2025 — 6,2 % ВВП;

2026 — 5,6 % ВВП;

2027 — 5,1 % ВВП.

Росія планує виділити на потреби Міноборони у наступному році 13,2 трлн руб, що еквівалентно 142 млрд дол. У 2024-му на ці цілі прописали в бюджеті 10,4 трлн руб.

Кремль витратить на армію та інші силові органи близько 40% федерального бюджету у наступному році. Це більше, ніж витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та підтримку економіки разом.

Кремль продовжує збільшувати витрати на війну, оскільки його сили повільно просуваються на сході України у війні, яка, за оцінками західних спецслужб, спричинила сотні тисяч втрат росіян. Поширити

Зазначимо, що у проєкті бюджету також є засекречені статті бюджетних видатків. На них приходиться 30 % кошторису.

Гроші збираються отримати коштом продажу газових і «ненафтових» доходів. При цьому у Кремлі сподіваються скоротити дефіцит держбюджету на 0,5 % ВВП.

Путін збільшив армію РФ

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення ЗС РФ на 180 тис до 1,5 млн військовослужбовців.

Про наміри Кремля раніше попереджав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, але він помилився у прогнозах стосовно строку реалізації рішення.

Загальна штатна чисельність ЗС РФ тепер складатиме 2 389 130 людей. З них 1,5 млн — безпосередньо військовослужбовці.