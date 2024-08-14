Росія замінює кадрових військових курсантами на окупованій Херсонщині. В чому причина

Кібер «АТЕШ» отримав інформацію від відділу персоналу 810 ОБПРМ ВС РФ про те, що курсантів військових вишів відправили до Херсонської області для отримання бойового досвіду.

Російських курсантів відправили на війну проти України

У підрозділах курсанти на рівні з кадровими військовослужбовцями виконують поставлені завдання.

Поки 810 бригада намагається вижити у Курській області, на охорону їхніх позицій біля Перекопського перешийка залишили курсантів.

Ймовірно, кількість курсантів у зоні бойових дій збільшиться, оскільки планують зробити наявність бойового досвіду обов'язковою умовою випускників військових училищ. Поширити

Цікаво, як командири цих курсантів пояснюватимуть матерям, якщо їхні сини не повернуться із цієї «практики», питають агенти АТЕШ.

У Курській області з цивільних екстрено роблять дроноводів

Агент АТЕШ із центру подій повідомив про те, що всіх, хто має досвід управління БПЛА чи навчається на операторів, екстрено зібрали та привезли до ангара біля аеродрому Халіно.

Саме тут знаходиться центр з підготовки пілотів FPV-дронів «Бумеранг».

Військові формують розрахунки із двох осіб: оператора та його помічника.

Час навчання — до 10 годин (оскільки процес прошивки та спаювання дронів пропускають).