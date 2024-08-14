Россия заменяет кадровых военных курсантами на оккупированной Херсонщине. В чем причина

Кибер "АТЕШ" получил информацию от отдела персонала 810 ОБПРМ ВС РФ о том, что курсантов военных вузов отправили в Херсонскую область для получения боевого опыта.
Главные тезисы
- Россия отправляет курсантов военных училищ на Херсонщину для получения боевого опыта в боевых действиях против Украины.
- Курсанты выполняют задания на уровне с кадровыми военнослужащими, что может привести к увеличению их количества в зоне боевых действий.
- Российские курсанты заменяют кадровых военных, которых перебрасывают в Курскую область.
Российских курсантов отправили на войну против Украины
В подразделениях курсанты наравне с кадровыми военнослужащими выполняют поставленные задачи.
Пока 810 бригада пытается выжить в Курской области, на охрану их позиций у Перекопского перешейка покинули курсантов.
Интересно, как командиры этих курсантов будут объяснять матерям, если их сыновья не вернутся из этой практики, спрашивают агенты АТЕШ.
В Курской области из гражданских экстренно делают дроводов
Агент АТЕШ из центра событий сообщил, что всех, кто имеет опыт управления БПЛА или учится на операторов, экстренно собрали и привезли в ангар возле аэродрома Халино.
Именно здесь находится центр по подготовке пилотов FPV-дронов «Бумеранг».
Военные формируют расчеты из двух человек: оператор и его помощник.
Время обучения — до 10 часов (так как процесс прошивки и спаивания дронов пропускают).
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