Россия заменяет кадровых военных курсантами на оккупированной Херсонщине. В чем причина

Кибер "АТЕШ" получил информацию от отдела персонала 810 ОБПРМ ВС РФ о том, что курсантов военных вузов отправили в Херсонскую область для получения боевого опыта.

Российских курсантов отправили на войну против Украины

В подразделениях курсанты наравне с кадровыми военнослужащими выполняют поставленные задачи.

Пока 810 бригада пытается выжить в Курской области, на охрану их позиций у Перекопского перешейка покинули курсантов.

Вероятно, количество курсантов в зоне боевых действий увеличится, поскольку планируется сделать наличие боевого опыта обязательным условием выпускников военных училищ. Поделиться

Интересно, как командиры этих курсантов будут объяснять матерям, если их сыновья не вернутся из этой практики, спрашивают агенты АТЕШ.

В Курской области из гражданских экстренно делают дроводов

Агент АТЕШ из центра событий сообщил, что всех, кто имеет опыт управления БПЛА или учится на операторов, экстренно собрали и привезли в ангар возле аэродрома Халино.

Именно здесь находится центр по подготовке пилотов FPV-дронов «Бумеранг».

Военные формируют расчеты из двух человек: оператор и его помощник.

Время обучения — до 10 часов (так как процесс прошивки и спаивания дронов пропускают).