Россия заменяет кадровых военных курсантами на оккупированной Херсонщине. В чем причина
Категория
Украина
Дата публикации

Россия заменяет кадровых военных курсантами на оккупированной Херсонщине. В чем причина

Курсанты РФ
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Источник:  АТЕШ

Кибер "АТЕШ" получил информацию от отдела персонала 810 ОБПРМ ВС РФ о том, что курсантов военных вузов отправили в Херсонскую область для получения боевого опыта.

Главные тезисы

  • Россия отправляет курсантов военных училищ на Херсонщину для получения боевого опыта в боевых действиях против Украины.
  • Курсанты выполняют задания на уровне с кадровыми военнослужащими, что может привести к увеличению их количества в зоне боевых действий.
  • Российские курсанты заменяют кадровых военных, которых перебрасывают в Курскую область.

Российских курсантов отправили на войну против Украины

В подразделениях курсанты наравне с кадровыми военнослужащими выполняют поставленные задачи.

Пока 810 бригада пытается выжить в Курской области, на охрану их позиций у Перекопского перешейка покинули курсантов.

Вероятно, количество курсантов в зоне боевых действий увеличится, поскольку планируется сделать наличие боевого опыта обязательным условием выпускников военных училищ.

Интересно, как командиры этих курсантов будут объяснять матерям, если их сыновья не вернутся из этой практики, спрашивают агенты АТЕШ.

В Курской области из гражданских экстренно делают дроводов

Агент АТЕШ из центра событий сообщил, что всех, кто имеет опыт управления БПЛА или учится на операторов, экстренно собрали и привезли в ангар возле аэродрома Халино.

Именно здесь находится центр по подготовке пилотов FPV-дронов «Бумеранг».

Военные формируют расчеты из двух человек: оператор и его помощник.

Время обучения — до 10 часов (так как процесс прошивки и спаивания дронов пропускают).

После чего формируют группы ударных БПЛА, чтобы хоть как-то остановить движение техники.

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