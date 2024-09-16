Путін збільшив чисельність армії РФ на 180 тис солдатів

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, яким збільшив штатну чисельність військовослужбовців ЗС РФ на 180 тисяч.
Головні тези:
- Путін підписав указ про збільшення чисельності військовослужбовців армії РФ на 180 тис осіб, досягнувши загальної кількості 1,5 мільйона військових.
- Втрати російської армії під час війни в Україні: 8540 втрат особового складу за тиждень, знищено техніку та зброю в значній кількості.
- Дані британської розвідки свідчать про зростання добових втрат Росії у серпні 2024 року до 1187 осіб, загальні втрати сягнули 610 тис. осіб з початку війни.
Путін вкотре збільшив чисельність російської армії
Путін також доручив уряду виділити Міноборони необхідні бюджетні кошти для виконання відповідного указу.
Таким чином, Путін збільшив чисельність армії на 180 000 військових.
У грудні 2023 року Путін також збільшував чисельність російської армії, довівши кількість військовослужбовців до 1,32 мільйона осіб. До початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році чисельність російських збройних сил ледве перевищувала 1 мільйон.
Які втрати російської армії протягом тижня
Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, за тиждень з 8 по 15 вересня року втрати РФ склали близько 8540 осіб особового складу.
Крім того, ЗСУ вдалось знищити:
44 танки;
166 бойових броньованих машин;
305 артилерійських систем;
6 РСЗВ;
5 установок ППО;
466 одиниць автотехніки;
37 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, ЗСУ знищили ворожий літак, 4 ракети та 370 БПЛА.
За даними британської розвідки, добові втрати Росії (убиті та поранені) в Україні збільшилися у серпні 2024 року до 1187 осіб на день. З початку війни втрати Росії сягнули 610 тисяч.
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