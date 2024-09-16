Путін збільшив чисельність армії РФ на 180 тис солдатів

Путін вкотре збільшив чисельність російської армії

Постановляю: 1. Встановити штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації в кількості 2 389 130 одиниць, у тому числі 1 500 000 військовослужбовців, — йдеться в документі. Поширити

Путін також доручив уряду виділити Міноборони необхідні бюджетні кошти для виконання відповідного указу.

Таким чином, Путін збільшив чисельність армії на 180 000 військових.

У грудні 2023 року Путін також збільшував чисельність російської армії, довівши кількість військовослужбовців до 1,32 мільйона осіб. До початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році чисельність російських збройних сил ледве перевищувала 1 мільйон.

Які втрати російської армії протягом тижня

Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, за тиждень з 8 по 15 вересня року втрати РФ склали близько 8540 осіб особового складу.

Крім того, ЗСУ вдалось знищити:

44 танки;

166 бойових броньованих машин;

305 артилерійських систем;

6 РСЗВ;

5 установок ППО;

466 одиниць автотехніки;

37 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, ЗСУ знищили ворожий літак, 4 ракети та 370 БПЛА.