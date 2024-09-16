Мінус понад тисяча окупантів. Генштаб озвучив втрати армії РФ за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 634 860 військових.
Головні тези:
- За останню добу Українські військові знищили понад тисячу російських загарбників, включаючи техніку та військове обладнання.
- Згідно з Генштабом, на фронті зафіксовано 173 бойових зіткнень, де українські захисники відбили 42 атаки окупантів на Курахівському напрямку.
- У Луганській області сили оборони відбивали штурмові дії вздовж Куп'янського та Лиманського напрямку.
- Ворожі атаки були зафіксовані в районах Сіверського напрямку, де ворожа авіація активно діяла в громадах населених пунктів.
- Генштаб озвучив загальну кількість втрат російської армії з початку вторгнення, яка становить 634 860 військових, що свідчить про значний опір української армії.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 060 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8 683 (+3) од,
бойових броньованих машин — 17 071 (+8) од,
артилерійських систем — 18 123 (+14) од,
РСЗВ — 1 187 (+1) од,
засобів ППО — 947 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 263 (+29) од,
крилатих ракет — 2 592 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 24 712 (+28) од,
спеціальної техніки — 3 090 (+6) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Кругляківки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Тернів і Новосадового.
На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки. По громадах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка та Переїзне активно працювала ворожа авіація.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївки. Окрім того ворог атакував у бік Українська, Долинівки, Катеринівки, Селідового та Желанного Другого.
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