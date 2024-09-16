Минус более тысячи окупантов. Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

Минус более тысячи окупантов. Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

Генштаб ВСУ
Минус более тысячи окупантов. Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 634 860 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные продолжают эффективно ликвидировать солдат РФ, о чем свидетельствуют данные Генштаба.
  • Общее количество потерь российской армии с начала вторжения в Украину составляет 634 860 военных.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения на различных направлениях фронта, силы обороны активно отражают атаки противника.
  • Особенно ожесточенные бои происходят на Купянском, Лиманском, Северском, Покровском и Кураховском направлениях.
  • Наибольшая концентрация вражеских атак зафиксирована в районах населенных пунктов Гродовка и Новогродовка.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1060 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8 683 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 071 (+8) ед,

  • артиллерийских систем — 18 123 (+14) ед,

  • РСЗО — 1 187 (+1) ед,

  • средств ПВО — 947 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 263 (+29) ед,

  • крылатых ракет — 2 592 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24 712 (+28) ед,

  • специальной техники — 3090 (+6) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло 20 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового.

  • На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки. По общинам населенных пунктов Северск, Николаевка и Переездное активно работала вражеская авиация.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в направлении населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Гродовки и Новогродовки.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 42 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевки. Кроме того, враг атаковал в сторону Украинской, Долиновки, Екатериновки, Селидового и Желаемого Второго.

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