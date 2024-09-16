Минус более тысячи окупантов. Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 634 860 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают эффективно ликвидировать солдат РФ, о чем свидетельствуют данные Генштаба.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения в Украину составляет 634 860 военных.
- За прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения на различных направлениях фронта, силы обороны активно отражают атаки противника.
- Особенно ожесточенные бои происходят на Купянском, Лиманском, Северском, Покровском и Кураховском направлениях.
- Наибольшая концентрация вражеских атак зафиксирована в районах населенных пунктов Гродовка и Новогродовка.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1060 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 683 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 17 071 (+8) ед,
артиллерийских систем — 18 123 (+14) ед,
РСЗО — 1 187 (+1) ед,
средств ПВО — 947 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 263 (+29) ед,
крылатых ракет — 2 592 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 24 712 (+28) ед,
специальной техники — 3090 (+6) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновений.
На Купянском направлении в сутки произошло 20 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового.
На Северском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки. По общинам населенных пунктов Северск, Николаевка и Переездное активно работала вражеская авиация.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 42 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевки. Кроме того, враг атаковал в сторону Украинской, Долиновки, Екатериновки, Селидового и Желаемого Второго.
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