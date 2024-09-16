Минус более тысячи окупантов. Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 42 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевки. Кроме того, враг атаковал в сторону Украинской, Долиновки, Екатериновки, Селидового и Желаемого Второго.