Втрати армії РФ у війні проти України суттєво зросли

Силам оборони України вдається успішно та швидко нищити сили ворога на фронті. Так, протягом 13 вересня українські захисники ліквідували 1210 солдатів РФ та вивели з ладу кілька десятків бойових броньованих машин противника.

Втрати армії РФ на фронті станом на 14 вересня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 632630 (+1210) осіб,

танків — 8674 (+3) од,

бойових броньованих машин — 17043 (+40) од,

артилерійських систем — 18086 (+25) од,

РСЗВ — 1186 (+1) од,

засоби ППО — 946 (+1) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15149 (+36),

крилаті ракети — 2591 (+0),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 24631 (+71) од,

спеціальна техніка — 3084 (+13).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо про ситуацію на фронті

Протягом 13 вересня загалом відбулося 138 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими загарбниками.

Найскладніша ситуація зберігається на Курахівському напрямку.

Минулої доби ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 82 авіаудари, скинувши 105 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 131 — із реактивних систем залпового вогню.

Також вказано, що українські воїни завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також по пункту управління, РЛС С-300 та двох засобах ППО окупантів.