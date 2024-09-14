Втрати армії РФ у війні проти України суттєво зросли

Силам оборони України вдається успішно та швидко нищити сили ворога на фронті. Так, протягом 13 вересня українські захисники ліквідували 1210 солдатів РФ та вивели з ладу кілька десятків бойових броньованих машин противника.
Головні тези:
- За останні місяці втрати армії РФ у війні проти України значно зросли.
- Українським захисникам вдається швидко та успішно відбивати атаки сил ворога на різних напрямках фронту.
- На Курахівському напрямку відбуваються запеклі бої з російськими військами; на інших напрямках також зафіксовано численні атаки та втрати для противника.
Втрати армії РФ на фронті станом на 14 вересня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 632630 (+1210) осіб,
танків — 8674 (+3) од,
бойових броньованих машин — 17043 (+40) од,
артилерійських систем — 18086 (+25) од,
РСЗВ — 1186 (+1) од,
засоби ППО — 946 (+1) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15149 (+36),
крилаті ракети — 2591 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 24631 (+71) од,
спеціальна техніка — 3084 (+13).
Що відомо про ситуацію на фронті
Протягом 13 вересня загалом відбулося 138 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими загарбниками.
Найскладніша ситуація зберігається на Курахівському напрямку.
Минулої доби ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 82 авіаудари, скинувши 105 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4000 обстрілів, з них 131 — із реактивних систем залпового вогню.
Також вказано, що українські воїни завдали вісім ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також по пункту управління, РЛС С-300 та двох засобах ППО окупантів.
На Харківському напрямку зафіксовано чотири атаки з боку ворога;
На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 11 штурмів армії РФ;
На Лиманському напрямку окупанти здійснювали атаки 24 рази;
На Сіверському напрямку відбулося три бойових зіткнення;
На Краматорському напрямку відомо про 4 бої;
На Торецькому напрямку російські загарбники 6 разів намагалися прорватися вперед;
На Покровському напрямку наші захисники відбили 28 ворожих штурмових дій противника;
На Курахівському напрямку повідомляється про 43 боєзіткнення біля Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки;
На Времівському напрямку відбито 10 ворожих атак;
На Придніпровському напрямку росіяни 5 раз раз намагалися прорватися вперед, однак безуспішно.
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