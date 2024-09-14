Потери армии РФ в войне против Украины существенно выросли

Силам обороны Украины удается успешно и быстро уничтожать силы врага на фронте. В течение 13 сентября украинские защитники ликвидировали 1210 солдат РФ и вывели из строя несколько десятков боевых бронированных машин противника.
Главные тезисы
- За последние месяцы потери армии РФ в войне против Украины значительно выросли.
- Украинским защитникам удается быстро и успешно отражать атаки сил врага на разных направлениях фронта.
- На Кураховском направлении происходят тяжелые бои с российскими войсками.
Потери армии РФ на фронте по состоянию на 14 сентября 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 632630 (+1210) человек,
танков — 8674 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 17043 (+40) ед,
артиллерийских систем — 18086 (+25) ед,
РСЗО — 1186 (+1) ед,
средства ПВО — 946 (+1) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15149 (+36),
крылатые ракеты — 2591 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 24631 (+71) ед,
специальная техника — 3084 (+13).
Что известно о ситуации на фронте
В течение 13 сентября произошло 138 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими захватчиками.
Самая сложная ситуация сохраняется на Кураховском направлении.
За прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 82 авиаудара, сбросив 105 КАБов. Кроме этого, произвел более 4000 обстрелов, из них 131 из реактивных систем залпового огня.
Также сообщается, что украинские воины нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также по пункту управления, РЛС С-300 и двум средствам ПВО оккупантов.
На Харьковском направлении зафиксировано четыре атаки со стороны врага;
На Купянском направлении ВСУ отразили 11 штурмов армии РФ;
На Лиманском направлении оккупанты совершали атаки 24 раза;
На Северском направлении произошло три боевых столкновения;
На Краматорском направлении известно о 4 боях;
На Торецком направлении российские захватчики 6 раз пытались прорваться вперед;
На Покровском направлении наши защитники отразили 28 вражеских штурмовых действий противника;
На Кураховском направлении сообщается о 43 боеприкосновениях возле Украинского, Желаемого Первого, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки;
На Времивском направлении отражены 10 вражеских атак;
На Приднепровском направлении россияне 5 раз пытались прорваться вперед, однако безуспешно.
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