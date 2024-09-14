Потери армии РФ в войне против Украины существенно выросли

Силам обороны Украины удается успешно и быстро уничтожать силы врага на фронте. В течение 13 сентября украинские защитники ликвидировали 1210 солдат РФ и вывели из строя несколько десятков боевых бронированных машин противника.

Потери армии РФ на фронте по состоянию на 14 сентября 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.09.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 632630 (+1210) человек,

танков — 8674 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 17043 (+40) ед,

артиллерийских систем — 18086 (+25) ед,

РСЗО — 1186 (+1) ед,

средства ПВО — 946 (+1) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 15149 (+36),

крылатые ракеты — 2591 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 24631 (+71) ед,

специальная техника — 3084 (+13).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте

В течение 13 сентября произошло 138 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

Самая сложная ситуация сохраняется на Кураховском направлении.

За прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 82 авиаудара, сбросив 105 КАБов. Кроме этого, произвел более 4000 обстрелов, из них 131 из реактивных систем залпового огня.

Также сообщается, что украинские воины нанесли восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также по пункту управления, РЛС С-300 и двум средствам ПВО оккупантов.