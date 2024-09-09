Понад 1100 військових і 26 артсистем. Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 626 410 військових.
Головні тези:
- Понад 1100 військових та 26 артсистем загарбника було втрачено армією РФ за останню добу внаслідок дій українських сил оборони.
- З початку вторгнення загальна кількість втрат російської армії налічує 626 410 військових.
- Українські військові протягом минулої доби зазнали 164 бойових зіткнень на різних напрямках, відбивши штурми в різних районах.
- На Куп’янському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень, на Лиманському - 12, на Сіверському - 10, на Краматорському - 10 та на Торецькому - 24 атаки від ворога.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1150 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8639 (+3) од.;
бойових броньованих машин — 16906 (+9) од.;
артилерійських систем — 17830 (+26) од.;
РСЗВ — 1180 .;
засоби ППО — 942 од.;
літаків — 368 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14897 (+33) од.;
крилатих ракет — 2588 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 24262 (+44) од.;
спеціальної техніки — 3049 (+2) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала 15. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Лозової, Стельмахівки, М’ясожарівки та в напрямку Глушківки.
На Лиманському напрямку наші війська відбили 12 штурмів окупантів в районах населених пунктів Невське, Новосадове, Торське, Діброва та Чернещина.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 10 атак біля Спірного, Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського. Біля останнього ворог провів чотири із зазначених вище атак.
На Краматорському напрямку українські воїни зупинили десять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Андріївки, Майського, Часового Яру, Білої Гори, Предтечиного та Кліщіївки.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 24 атаки. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк, Торецьк і Неліпівка. Окрім того, штурмував поблизу Дружби.
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