Более 1100 военных и 26 артсистем. Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновений.

На Купянском направлении количество боеприкосновений составило 15. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Стельмаховки, Мясожаровки и в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 12 штурмов окупантов в районах населенных пунктов Невское, Новосадово, Торское, Диброва и Чернещина.

На Северском направлении Силы обороны отразили 10 атак возле Спорного, Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. У последнего враг провел четыре из указанных выше атак.

На Краматорском направлении украинские воины остановили десять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Андреевки, Майского, Временного Яра, Белой Горы, Предтечино и Клещиевки.