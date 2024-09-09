Более 1100 военных и 26 артсистем. Генштаб назвал потери армии РФ за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 626 410 военных.
Главные тезисы
- Количество потерь сил РФ за сутки включает более 1100 военных и 26 артсистем.
- С начала вторжения украинские военные ликвидировали 626 410 военных российской армии.
- Генштаб Украины сообщает об уничтожении различной военной техники российских захватчиков.
- На фронте зафиксировано 164 боевых столкновения, в ходе которых украинские силы отражают атаки в различных районах.
- Украинские защитники успешно отразили атаки врага на различных направлениях, что свидетельствует о их дальнем стремлении защищать свою территорию.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8639 (+3) ед;
боевых бронированных машин — 16906 (+9) ед;
артиллерийских систем — 17830 (+26) ед;
РСЗО — 1180.;
средства ПВО — 942 ед.;
самолетов — 368 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14897 (+33) ед;
крылатых ракет — 2588 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 24262 (+44) ед;
специальной техники — 3049 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновений.
На Купянском направлении количество боеприкосновений составило 15. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Стельмаховки, Мясожаровки и в направлении Глушковки.
На Лиманском направлении наши войска отразили 12 штурмов окупантов в районах населенных пунктов Невское, Новосадово, Торское, Диброва и Чернещина.
На Северском направлении Силы обороны отразили 10 атак возле Спорного, Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. У последнего враг провел четыре из указанных выше атак.
На Краматорском направлении украинские воины остановили десять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Андреевки, Майского, Временного Яра, Белой Горы, Предтечино и Клещиевки.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 24 атаки. Усилия сосредотачивались в районах населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк, Торецк и Нелиповка. Кроме того, штурмовал вблизи Дружбы.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-