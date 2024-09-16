Путин увеличил численность армии РФ на 180 тыс солдат

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, увеличивший штатную численность военнослужащих ВС РФ на 180 тысяч.
Главные тезисы
- Путин увеличил штатную численность военнослужащих ВС РФ на 180 тысяч человек.
- Российская армия потеряла значительное количество техники и военнослужащих в ходе войны в Украине.
- Суточные потери России в августе 2024 года в Украине превысили 1000 человек в день, общие потери составили 610 тысяч военнослужащих.
- Путин поручил выделить необходимые бюджетные средства для увеличения численности армии, демонстрируя приоритетность военных вопросов для российского правительства.
Путин еще раз увеличил численность русской армии
Путин также поручил правительству выделить Минобороны необходимые бюджетные средства для выполнения указа.
Таким образом, Путин увеличил численность армии на 180 тысяч военных.
В декабре 2023 года Путин также увеличивал численность российской армии, доведя количество военнослужащих до 1,32 миллиона человек. К началу полномасштабного вторжения России в 2022 году численность российских вооруженных сил едва превышала 1 миллион.
Какие потери русской армии в течение недели
Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю с 8 по 15 сентября года потери РФ составили около 8540 человек личного состава.
Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:
44 танка;
166 боевых бронированных машин;
305 артиллерийских систем;
6 РСЗО;
5 установок ПВО;
466 единиц автотехники;
37 единиц спецтехники.
Кроме этого, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 4 ракеты и 370 БПЛА.
По данным британской разведки, суточные потери России (убитые и раненые) в Украине увеличились в августе 2024 года до 1187 человек в день. С начала войны потери России достигли 610 тысяч.
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