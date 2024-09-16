Путин увеличил численность армии РФ на 180 тыс солдат

Путин еще раз увеличил численность русской армии

Постановляю: 1. Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих, говорится в документе. Поделиться

Путин также поручил правительству выделить Минобороны необходимые бюджетные средства для выполнения указа.

Таким образом, Путин увеличил численность армии на 180 тысяч военных.

В декабре 2023 года Путин также увеличивал численность российской армии, доведя количество военнослужащих до 1,32 миллиона человек. К началу полномасштабного вторжения России в 2022 году численность российских вооруженных сил едва превышала 1 миллион.

Какие потери русской армии в течение недели

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю с 8 по 15 сентября года потери РФ составили около 8540 человек личного состава.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

44 танка;

166 боевых бронированных машин;

305 артиллерийских систем;

6 РСЗО;

5 установок ПВО;

466 единиц автотехники;

37 единиц спецтехники.

Кроме этого, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 4 ракеты и 370 БПЛА.