Россия резко увеличит расходы на войну против Украины. Что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Россия резко увеличит расходы на войну против Украины. Что известно

армия РФ
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Источник:  Bloomberg

В проекте трехлетнего бюджета РФ резко возросли военные расходы. В 2025 году на эти цели собираются потратить 6,2% ВВП.

Главные тезисы

  • Россия планирует увеличить военные расходы на 6,2% ВВП в 2025 году.
  • Кремль выделит на армию и другие силовые органы около 40% федерального бюджета в следующем году, что превышает совокупные расходы на образование, здравоохранение и другие социальные сферы.
  • В проекте бюджета РФ также предусмотрены засекреченные статьи расходов, составляющие 30% сметы, включая средства от продажи газа и других доходов.
  • Россия продолжает увеличивать расходы на войну против Украины, несмотря на значительные человеческие потери и международное давление.
  • Новая штатная численность ВС РФ составит 2389130 человек, из них 1,5 млн непосредственно военнослужащих.

Россия резко увеличит расходы на войну в Украине

Больше денег на военные нужды будет выделено в 2025 году, а в следующие два года меньше:

  • 2025 — 6,2% ВВП;

  • 2026 — 5,6% ВВП;

  • 2027 — 5,1% ВВП.

Россия планирует выделить на нужды Минобороны в следующем году 13,2 трлн руб, что эквивалентно 142 млрд долл. В 2024 году на эти цели прописали в бюджете 10,4 трлн руб.

Кремль потратит на армию и другие силовые органы около 40% федерального бюджета в следующем году. Это больше, чем расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и поддержку экономики вместе взятые.

Кремль продолжает увеличивать расходы на войну, поскольку его силы медленно продвигаются на востоке Украины в войне, которая, по оценкам западных спецслужб, повлекла сотни тысяч потерь россиян.

Отметим, что в проекте бюджета также есть засекреченные статьи бюджетных расходов. На них приходится 30% сметы.

Деньги собираются получить за счет продажи газовых и «не нефтяных» доходов. При этом в Кремле надеются сократить дефицит госбюджета на 0,5% ВВП.

Путин увеличил армию РФ

Нелегитимный президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении ВС РФ на 180 тыс до 1,5 млн военнослужащих.

О намерениях Кремля ранее предупреждал министр обороны ФРГ Борис Писториус, но ошибся в прогнозах относительно срока реализации решения.

Общая штатная численность ВС РФ теперь составит 2 389 130 человек. Из них 1,5 млн — непосредственно военнослужащие.

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