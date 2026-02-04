Росія робить Індії рекордні знижки на нафту

Знижки на російську нафту, яка пропонується індійським нафтопереробним заводам, збільшились за останні 10 днів. Це може спонукати нафтопереробників закуповувати вантажі, попри торговельну угоду зі США.

Росія зваблює Індію знижками на нафту

Про це Bloomberg на умовах анонімності повідомили трейдери, які беруть участь у закупівлях.

За словами трейдерів, головний сорт російської нафти Urals пропонується зі знижкою більш ніж на 10 дол. за барель нижчою порівняно з ціною на нафту Brent, з урахуванням транспортування та інших витрат.

Аналітична компанія Argus оцінює знижку приблизно в 11 дол за барель, і за її даними, до 22 січня ця цифра становила 9,15 дол за барель. Знижки можуть відрізнятися залежно від умов оплати.

Президент США Дональд Трамп оголосив у понеділок, що США знизять імпортні тарифи на індійські товари в обмін припинення Індією імпорту російської нафти. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив угоду, але не прокоментував конкретно питання нафти, що змусило нафтопереробні заводи призупинити закупівлі та чекати роз'яснень від Нью-Делі. Поширити

За даними Kpler, за останні місяці обсяги закупівель Індією російської нафти зменшилися, але в січні все ще становили в середньому близько 1,2 млн барелів на день, порівняно з піковим показником у 2 млн барелів на день.

Водночас 4 лютого, коментуючи в парламенті торговельну угоду між США та Індією, міністр торгівлі Індії Піюш Гоял сказав, що його країна прагне диверсифікувати свої джерела енергоносіїв, але не згадував конкретно про відмову від закупівель з будь-якої країни.

Забезпечення енергетичних потреб 1,4 млрд індійців є нашим пріоритетом. З огляду на мінливі глобальні обставини, диверсифікація джерел енергії є частиною цієї стратегії.

За повідомленням Reuters, уряд не вимагав від індійських нафтопереробних заводів припинити закупівлю російської нафти, і їм знадобиться певний час, щоб завершити вже розпочаті закупівлі.