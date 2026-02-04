Росія робить Індії рекордні знижки на нафту

Знижки на російську нафту, яка пропонується індійським нафтопереробним заводам, збільшились за останні 10 днів. Це може спонукати нафтопереробників закуповувати вантажі, попри торговельну угоду зі США.
Головні тези:
- Знижки на російську нафту для індійських нафтопереробників наразі досягли рекордних значень.
- Росія змушує Індію розглядати вигідніші пропозиції замість торговельної угоди зі США.
- Імпортні тарифи на індійські товари можуть бути знижені в обмін на припинення імпорту російської нафти.
Росія зваблює Індію знижками на нафту
Про це Bloomberg на умовах анонімності повідомили трейдери, які беруть участь у закупівлях.
За словами трейдерів, головний сорт російської нафти Urals пропонується зі знижкою більш ніж на 10 дол. за барель нижчою порівняно з ціною на нафту Brent, з урахуванням транспортування та інших витрат.
Аналітична компанія Argus оцінює знижку приблизно в 11 дол за барель, і за її даними, до 22 січня ця цифра становила 9,15 дол за барель. Знижки можуть відрізнятися залежно від умов оплати.
За даними Kpler, за останні місяці обсяги закупівель Індією російської нафти зменшилися, але в січні все ще становили в середньому близько 1,2 млн барелів на день, порівняно з піковим показником у 2 млн барелів на день.
Водночас 4 лютого, коментуючи в парламенті торговельну угоду між США та Індією, міністр торгівлі Індії Піюш Гоял сказав, що його країна прагне диверсифікувати свої джерела енергоносіїв, але не згадував конкретно про відмову від закупівель з будь-якої країни.
Забезпечення енергетичних потреб 1,4 млрд індійців є нашим пріоритетом. З огляду на мінливі глобальні обставини, диверсифікація джерел енергії є частиною цієї стратегії.
За повідомленням Reuters, уряд не вимагав від індійських нафтопереробних заводів припинити закупівлю російської нафти, і їм знадобиться певний час, щоб завершити вже розпочаті закупівлі.
