Россия делает Индии рекордные скидки на нефть

Скидки на российскую нефть, предлагаемую индийским нефтеперерабатывающим заводам, увеличились за последние 10 дней. Это может побудить нефтепереработчиков закупать грузы, несмотря на торговое соглашение с США.

Россия “обольщает” Индию скидками на нефть

Об этом Bloomberg на условиях анонимности сообщили участвующие в закупках трейдеры.

По словам трейдеров, главный сорт российской нефти Urals предлагается со скидкой более чем на 10 долларов. за баррель ниже по сравнению с ценой на нефть Brent, с учетом транспортировки и других расходов.

Аналитическая компания Argus оценивает скидку примерно в 11 долл. за баррель, и по ее данным, к 22 января эта цифра составляла 9,15 долл. за баррель. Скидки могут отличаться в зависимости от условий оплаты.

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник, что США снизят импортные тарифы на индийские товары в обмен на прекращение Индией импорта российской нефти. Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил соглашение, но не прокомментировал именно вопрос нефти, что заставило нефтеперерабатывающие заводы приостановить закупки и ждать разъяснений от Нью-Дели.

По данным Kpler, за последние месяцы объемы закупок Индией российской нефти уменьшились, но в январе все еще составляли в среднем около 1,2 млн баррелей в день по сравнению с пиковым показателем в 2 млн баррелей в день.

В то же время, 4 февраля, комментируя в парламенте торговое соглашение между США и Индией, министр торговли Индии Пиюш Гоял сказал, что его страна стремится диверсифицировать свои источники энергоносителей, но не упоминала конкретно об отказе от закупок из какой-либо страны.

Обеспечение энергетических потребностей 1,4 млрд. индийцев является нашим приоритетом. Учитывая изменяющиеся глобальные обстоятельства, диверсификация источников энергии является частью этой стратегии.

По сообщению Reuters, правительство не требовало от индийских нефтеперерабатывающих заводов прекратить закупку российской нефти, и им понадобится некоторое время, чтобы завершить уже начатые закупки.