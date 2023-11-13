Росія роздмухує "конфлікт" у воєнно-політичному керівництві України — названа причина

Російські спецслужби запланували проведення інформаційної атаки на Україну під назвою «Майдан-3», яка триватиме з листопада по грудень. Деякі її елементи, як-от дискредитацію представників політичного й воєнного керівництва України, вже можна побачити в дії.

Інформаційна атака проти керівництва України

За даними джерел online.ua в секторі безпеки та оборони України, перші етапи цієї операції можна побачити як на українських, так і на міжнародних інформаційних майданчиках, серед них і проросійських і орієнтованих на російськомовну аудиторію.

До нових голосів у вигляді «законсервованих» агентів впливу (самозвані «експерти» та коментатори) додалась певна частина українських політиків та лідерів думок, які несвідомо поширюють російські наративи заради піару.

На даний момент основний інформаційний удар спрямовано на дискредитацію певних державних структур та представників політичного й воєнного керівництва України.

Зокрема роздмухується уявний «конфлікт» між різними гілками влади та конкретними державними діячами. Поширити

За даними джерел, найбільша ставка в інформаційних атаках Росії робиться на пропаганду в месенджері Телеграм, який має російське походження. Лише на цей напрямок вже виділено 230 млн доларів.

Що відомо про інформаційну атаку «Майдан-3»

Російська інформаційна атака запланована на листопад-грудень.

Її куратором став перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, а ідеологом – Владислав Сурков, один з авторів проекту «Новоросія».

Росіяни витратили на неї півтора мільярда доларів - це найдорожча російська інформаційна спецоперація проти України з 2014 року.

Вона спрямована на дестабілізацію України та розпалювання внутрішніх конфліктів.