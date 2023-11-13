Россия раздувает "конфликт" в военно-политическом руководстве Украины — названа причина
Категория
Украина
Дата публикации

Россия раздувает "конфликт" в военно-политическом руководстве Украины — названа причина

Зеленський и Залужный
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Источник:  online.ua

Российские спецслужбы запланировали проведение информационной атаки на Украину под названием «Майдан-3», которая продлится с ноября по декабрь. Некоторые ее элементы, например дискредитацию представителей политического и военного руководства Украины, уже можно увидеть в действии.

Информационная атака против руководства Украины

По данным источников online.ua в секторе безопасности и обороны Украины первые этапы этой операции можно увидеть как на украинских, так и на международных информационных площадках, среди них и пророссийских и ориентированных на русскоязычную аудиторию.

К новым голосам в виде «законсервированных» агентов влияния (самозванные «эксперты» и комментаторы) добавилась определенная часть украинских политиков и лидеров мнений, бессознательно распространяющих российские нарративы ради пиара.

В настоящее время основной информационный удар направлен на дискредитацию определенных государственных структур и представителей политического и военного руководства Украины.

В частности, раздувается мнимый «конфликт» между разными ветвями власти и конкретными государственными деятелями.

По данным источников, самая большая ставка в информационных атаках России делается на пропаганду в мессенджере Телеграмм, имеющем российское происхождение. Только на это направление уже выделено 230 млн. долларов.

Что известно об информационной атаке «Майдан-3»

Российская информационная атака запланирована на ноябрь-декабрь.

Ее куратором стал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а идеологом – Владислав Сурков, один из авторов проекта Новороссия.

Россияне потратили на нее полтора миллиарда долларов – это самая дорогая российская информационная спецоперация против Украины с 2014 года.

Она направлена на дестабилизацию Украины и разжигание внутренних конфликтов.

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