Росія розпочала нову хвилю повітряного терору проти України — Зеленський

Удари по енергетичній інфраструктурі України націлені на те, щоб зламати опір України, і цим надіям очільника Кремля Путіна не можна дати можливість збутися.

Зеленський закликав західних партнерів посилити ППО України

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, який 13 жовтня виступив з відеозверненням до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка проходить у Любляні (Словенія).

Щоб приховати провали на полі бою, Росія розпочала нову хвилю повітряного терору проти України, проти наших міст та цивільної інфраструктури. Їхня головна ціль — наша енергосистема. Щодня, щоночі російські ракети та дрони вражають електростанції та лінії електропередачі. Це жорстокі удари по нормальному життю, і вони небезпечні. Володимир Зеленський Президент України

Він наголосив, що для самозахисту Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони та ракет.

Ми почали виготовляти безпілотники-перехоплювачі, щоб зупинити «Шахеди», і у нас є мобільні ударні групи та літаки. Але російські удари змішані, і до них залучено багато крилатих і балістичних ракет, тому такі системи, як Patriot, NASAMS, SAMP-T та інші, є життєво важливими.

The 71st Annual Session of the NATO Parliamentary Assembly. There are delegations from almost 50 countries here — from Europe, the whole Alliance, the Middle East, and other regions. This matters. We now see that the war in the Middle East is finally ending — after so many… pic.twitter.com/4dVzmORj13 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2025

Напередодні зими Путін сподівається використати цей терор, щоб зламати наш опір. Ми не повинні допустити цього. Поширити

Зеленський додав, що Україна веде переговори з усіма можливими постачальниками відповідного озброєння.

Я закликаю вас виступати у ваших парламентах та урядах за посилення протиповітряної оборони та постачання ракет, які нам потрібні. Рішення щодо таких систем і ракет необхідні вже у найближчі тижні.

Зеленський окремо зазначив нездатність Росії досягти заявлених цілей на полі бою, значною мірою завдяки тому, що Україна більше не стикається з великою нестачею озброєння.

Росія багато разів не могла виконати наказ Путіна взяти Донбас. Вони постійно відкладають цю безглузду мету. Влітку вони казали Сполученим Штатам Америки та іншим, що досягнуть її за кілька місяців — до жовтня чи листопада. Натомість зараз саме наші війська просуваються вперед.

Він підкреслив, що результати України стали можливими, «тому що ми більше не стикаємося з великою нестачею штатної зброї, яка мала місце раніше». Це, зокрема, завдяки нарощуванню власного оборонного виробництва, зазначив він, нагадавши, що понад 40 відсотків зброї на фронті зараз виробляється в Україні.

Водночас Президент наголосив, що кожен пакет військової допомоги з-за кордону має значення, закликаючи делегатів продовжувати підтримувати Україну.

Чим гірші справи для Росії на фронті, тим більший внутрішній тиск на Путіна, щоб він серйозно йшов на переговори. Поширити

Під час виступу Зеленський також висловив подяку всім країнам, які вже приєдналися до ініціативи НАТО PURL (Пріоритетний список потреб України), в рамках якої союзники оплачують американську зброю для України.