Росія розпочала нову хвилю повітряного терору проти України — Зеленський
Росія розпочала нову хвилю повітряного терору проти України — Зеленський

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Удари по енергетичній інфраструктурі України націлені на те, щоб зламати опір України, і цим надіям очільника Кремля Путіна не можна дати можливість збутися.

Головні тези:

  • Росія розпочала нову хвилю повітряного терору проти України, націлений на енергетичну інфраструктуру країни.
  • Зеленський закликав західних партнерів посилити протиповітряну оборону і постачання ракет для самозахисту України.
  • Україна збільшує виробництво власної зброї, що дозволяє країні боротися з агресією Росії більш ефективно.

Зеленський закликав західних партнерів посилити ППО України

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, який 13 жовтня виступив з відеозверненням до учасників сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка проходить у Любляні (Словенія).

Щоб приховати провали на полі бою, Росія розпочала нову хвилю повітряного терору проти України, проти наших міст та цивільної інфраструктури. Їхня головна ціль — наша енергосистема. Щодня, щоночі російські ракети та дрони вражають електростанції та лінії електропередачі. Це жорстокі удари по нормальному життю, і вони небезпечні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він наголосив, що для самозахисту Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони та ракет.

Ми почали виготовляти безпілотники-перехоплювачі, щоб зупинити «Шахеди», і у нас є мобільні ударні групи та літаки. Але російські удари змішані, і до них залучено багато крилатих і балістичних ракет, тому такі системи, як Patriot, NASAMS, SAMP-T та інші, є життєво важливими.

Напередодні зими Путін сподівається використати цей терор, щоб зламати наш опір. Ми не повинні допустити цього.

Зеленський додав, що Україна веде переговори з усіма можливими постачальниками відповідного озброєння.

Я закликаю вас виступати у ваших парламентах та урядах за посилення протиповітряної оборони та постачання ракет, які нам потрібні. Рішення щодо таких систем і ракет необхідні вже у найближчі тижні.

Зеленський окремо зазначив нездатність Росії досягти заявлених цілей на полі бою, значною мірою завдяки тому, що Україна більше не стикається з великою нестачею озброєння.

Росія багато разів не могла виконати наказ Путіна взяти Донбас. Вони постійно відкладають цю безглузду мету. Влітку вони казали Сполученим Штатам Америки та іншим, що досягнуть її за кілька місяців — до жовтня чи листопада. Натомість зараз саме наші війська просуваються вперед.

Він підкреслив, що результати України стали можливими, «тому що ми більше не стикаємося з великою нестачею штатної зброї, яка мала місце раніше». Це, зокрема, завдяки нарощуванню власного оборонного виробництва, зазначив він, нагадавши, що понад 40 відсотків зброї на фронті зараз виробляється в Україні.

Водночас Президент наголосив, що кожен пакет військової допомоги з-за кордону має значення, закликаючи делегатів продовжувати підтримувати Україну.

Чим гірші справи для Росії на фронті, тим більший внутрішній тиск на Путіна, щоб він серйозно йшов на переговори.

Під час виступу Зеленський також висловив подяку всім країнам, які вже приєдналися до ініціативи НАТО PURL (Пріоритетний список потреб України), в рамках якої союзники оплачують американську зброю для України.

Повітряний терор — це останній крок Путіна». Ми повинні це зупинити, позбавити його перемог на землі та в небі, і тоді справжня дипломатія стане можливою.

