Россия начала новую волну воздушного террора против Украины — Зеленский

Удары по энергетической инфраструктуре Украины нацелены на то, чтобы сломить сопротивление Украины, и этим надеждам главы Кремля Путина нельзя дать возможность сбыться.
Главные тезисы
- Россия начала новую волну воздушного террора против Украины, нацеленную на энергетическую инфраструктуру страны.
- Зеленский подчеркивает необходимость усиления противовоздушной обороны и поставок ракет для самозащиты Украины.
- Украина увеличивает производство собственного оружия, делая ее более эффективной в борьбе с агрессией России.
Зеленский призвал западных партнеров усилить ПВО Украины
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, который 13 октября выступил с видеообращением к участникам проходящей в Любляне (Словения) сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
Он подчеркнул, что для самозащиты Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны и ракет.
Мы начали производить беспилотники-перехватчики, чтобы остановить «Шахеды», и у нас есть мобильные ударные группы и самолеты. Но российские удары смешанные, и к ним привлечены многие крылатые и баллистические ракеты, поэтому такие системы, как Patriot, NASAMS, SAMP-T и другие, являются жизненно важными.
The 71st Annual Session of the NATO Parliamentary Assembly. There are delegations from almost 50 countries here — from Europe, the whole Alliance, the Middle East, and other regions. This matters. We now see that the war in the Middle East is finally ending — after so many… pic.twitter.com/4dVzmORj13— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2025
Зеленский добавил, что Украина ведет переговоры со всеми возможными поставщиками соответствующего вооружения.
Я призываю вас выступать в ваших парламентах и правительствах за усиление противовоздушной обороны и поставки ракет, которые нам нужны. Решения по таким системам и ракетам необходимы уже в ближайшие недели.
Зеленский особо отметил неспособность России достичь заявленных целей на поле боя, в значительной степени благодаря тому, что Украина больше не сталкивается с большой нехваткой вооружения.
Россия многократно не могла выполнить приказ Путина взять Донбасс. Они постоянно откладывают эту нелепую цель. Летом они говорили Соединенным Штатам Америки и другим, что достигнут ее за несколько месяцев — до октября или ноября. Сейчас же наши войска продвигаются вперед.
Он подчеркнул, что результаты Украины стали возможны, «потому что мы больше не сталкиваемся с большой нехваткой штатного оружия, которая имела место раньше». Это, в частности, благодаря наращиванию собственного оборонного производства, отметил он, напомнив, что более 40 процентов оружия на фронте сейчас производится в Украине.
В то же время, Президент подчеркнул, что каждый пакет военной помощи из-за границы имеет значение, призывая делегатов продолжать поддерживать Украину.
Во время выступления Зеленский также выразил благодарность всем странам, уже присоединившимся к инициативе НАТО PURL (Приоритетный список потребностей Украины), в рамках которой союзники оплачивают американское оружие для Украины.
Воздушный террор — это последний шаг Путина». Мы должны остановить это, лишить его побед на земле и в небе, и тогда настоящая дипломатия станет возможной.
