Россия начала новую волну воздушного террора против Украины — Зеленский

Удары по энергетической инфраструктуре Украины нацелены на то, чтобы сломить сопротивление Украины, и этим надеждам главы Кремля Путина нельзя дать возможность сбыться.

Зеленский призвал западных партнеров усилить ПВО Украины

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, который 13 октября выступил с видеообращением к участникам проходящей в Любляне (Словения) сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Чтобы скрыть провалы на поле боя, Россия начала новую волну воздушного террора против Украины, наших городов и гражданской инфраструктуры. Их главная цель — наша энергосистема. Каждый день, каждую ночь российские ракеты и дроны поражают электростанции и линии электропередачи. Это жестокие удары по нормальной жизни, и они небезопасны. Владимир Зеленский Президент Украины

Он подчеркнул, что для самозащиты Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны и ракет.

Мы начали производить беспилотники-перехватчики, чтобы остановить «Шахеды», и у нас есть мобильные ударные группы и самолеты. Но российские удары смешанные, и к ним привлечены многие крылатые и баллистические ракеты, поэтому такие системы, как Patriot, NASAMS, SAMP-T и другие, являются жизненно важными.

The 71st Annual Session of the NATO Parliamentary Assembly. There are delegations from almost 50 countries here — from Europe, the whole Alliance, the Middle East, and other regions. This matters. We now see that the war in the Middle East is finally ending — after so many… pic.twitter.com/4dVzmORj13 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2025

В преддверии зимы Путин надеется использовать этот террор, чтобы сломить наше сопротивление. Мы не должны этого допустить. Поделиться

Зеленский добавил, что Украина ведет переговоры со всеми возможными поставщиками соответствующего вооружения.

Я призываю вас выступать в ваших парламентах и правительствах за усиление противовоздушной обороны и поставки ракет, которые нам нужны. Решения по таким системам и ракетам необходимы уже в ближайшие недели.

Зеленский особо отметил неспособность России достичь заявленных целей на поле боя, в значительной степени благодаря тому, что Украина больше не сталкивается с большой нехваткой вооружения.

Россия многократно не могла выполнить приказ Путина взять Донбасс. Они постоянно откладывают эту нелепую цель. Летом они говорили Соединенным Штатам Америки и другим, что достигнут ее за несколько месяцев — до октября или ноября. Сейчас же наши войска продвигаются вперед.

Он подчеркнул, что результаты Украины стали возможны, «потому что мы больше не сталкиваемся с большой нехваткой штатного оружия, которая имела место раньше». Это, в частности, благодаря наращиванию собственного оборонного производства, отметил он, напомнив, что более 40 процентов оружия на фронте сейчас производится в Украине.

В то же время, Президент подчеркнул, что каждый пакет военной помощи из-за границы имеет значение, призывая делегатов продолжать поддерживать Украину.

Чем хуже дела для России на фронте, тем больше внутреннее давление на Путина, чтобы он серьезно шел на переговоры. Поделиться

Во время выступления Зеленский также выразил благодарность всем странам, уже присоединившимся к инициативе НАТО PURL (Приоритетный список потребностей Украины), в рамках которой союзники оплачивают американское оружие для Украины.