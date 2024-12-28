Росія розробила плани вторгнення у країни НАТО — які саме

У НАТО вважають, що Росія пропрацювала напад на Фінляндію та країни Балтії. На їх думку, війна в Україні показала, що Росія готова йти на значні ризики.

Росія має плани вторгнення у Фінляндію, Норвегію та країни Балтії

Джерела в НАТО повідомили, що Росія відпрацювала атаку на Фінляндію та інші країни східного боку НАТО. За даними джерел, в оборонному звіті загалом вважається можливим напад російських військових на Фінляндію, Північну Норвегію чи країни Балтії.

Видання пише, що російська атака нібито мала бути одночасною роботою відразу кількох різних підрозділів російської армії. А у нападі залучили б десятки тисяч російських солдатів.

На півночі 14-й армійський корпус атакуватиме норвезьке узбережжя з напрямку Мурманська з моря, суші та повітря. У фінську Лапландію росіяни висадять десант. У Фінляндію також вторгнуться російські ракетні війська, розгорнуті на Кольському півострові.

У НАТО вважають, що в разі нападу Росія намагатиметься створити буферну зону в Північній Лапландії та Фінмарку в Норвегії, що перенесе бойові дії на територію країн НАТО.

Навчання НАТО у північній Європі: що відомо

У березні 2023 року оборонний альянс НАТО відпрацював розгортання 20 тис військовослужбовців на півночі Норвегії та у фінській Лапландії.

А на початку цього року НАТО провело масштабні навчання біля кордонів РФ.

Нагадаємо, що минулого місяця у Фінляндії розпочалися найбільші артилерійські військові навчання НАТО під назвою Lightning Strike 24. Вони є частиною серії навчань країн-членів Альянсу в Європі.