Россия разработала планы вторжения в страны НАТО — какие именно

В НАТО считают, что Россия проработала нападение на Финляндию и страны Балтии. По их мнению, война в Украине показала, что Россия готова идти на серьезные риски.
Главные тезисы
- Россия разработала планы вторжения в Финляндию, Норвегию и страны Балтии, используя военную агрессию на востоке Украины в качестве примера готовности к риску.
- Эксперты НАТО считают возможным нападение российских войск на указанные страны, что может привести к активизации оборонных мер объединения.
- Создание буферной зоны в Северной Лапландии и Финмарке в Норвегии может являться стратегическим шагом России для расширения влияния в регионе.
- НАТО обучает и укрепляет свое присутствие в Северной Европе для повышения обороноспособности и предотвращения возможных угроз России.
- Напряженность в отношениях между Россией и НАТО в северной Европе может привести к увеличению оборонных расходов и рискам конфликта в регионе.
У России есть планы вторжения в Финляндию, Норвегию и страны Балтии
Источники в НАТО сообщили, что Россия отработала атаку на Финляндию и другие страны восточной стороны НАТО. По данным источников, в оборонном отчете в целом считается возможным нападение российских военных на Финляндию, Северную Норвегию или страны Балтии.
Издание пишет, что российская атака якобы должна быть одновременной работой сразу нескольких различных подразделений российской армии. А в нападении привлекли бы десятки тысяч русских солдат.
На севере 14-й армейский корпус будет атаковать норвежское побережье по направлению к Мурманску с моря, суши и воздуха. В финскую Лапландию россияне высадят десант. В Финляндию также вторгнутся российские ракетные войска, развернутые на Кольском полуострове.
В НАТО считают, что в случае нападения Россия постарается создать буферную зону в Северной Лапландии и Финмарке в Норвегии, которая перенесет боевые действия на территорию стран НАТО.
Учения НАТО в северной Европе: что известно
В марте 2023 года оборонный альянс НАТО отработал развертывание 20 тыс. военнослужащих на севере Норвегии и в финской Лапландии.
А в начале этого года НАТО провело масштабные учения у границ РФ.
Напомним, что в прошлом месяце в Финляндии начались крупнейшие артиллерийские военные учения НАТО под названием Lightning Strike 24. Они являются частью серии учений стран-членов Альянса в Европе.
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