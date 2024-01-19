Росія розробляє дешевий аналог дрона "Герань" — Defense Express

Росіяни заявляють, що новий безпілотник “Ястреб” стійкий до систем радіоелектронної боротьби і може заходити на ціль за допомогою системи "машинного зору". Цей дрон буде ще дешевше, ніж іранський Shahed, який окупанти назвали “Геранью”.

У РФ розробляють дрон “Ястреб” як економічний варіант “Герани”

Російське конструкторське бюро "Стратим" працює над створенням нового дрона-камікадзе під назвою "Ястреб", який ворог називає "бюджетним аналогом "Герані", тобто іранського ударного дрона типу Shahed.

Про це повідомляє Defencse Express.

Зараз цей безпілотник нібито перебуває на етапі льотних випробувань, а протягом першого півріччя 2024 року планують завершити роботи над цим озброєнням.

Це літаюче крило з наведенням по координатах, яке розробляється у двох варіантах: з двигуном внутрішнього згорання, з яким дрон буде розвивати швидкість до 300 км/год і реактивним, з яким його швидкість збільшиться до 700 км/год.

Дальність ураження цілей становитиме 350 км; злітна маса безпілотника – до 45 кг, бойова частина – 16 кг. Розмах крил становить 1,5 м.

Ворог заявляє, що цей безпілотник стійкий до систем радіоелектронної боротьби і може заходити на ціль за допомогою системи "машинного зору".

Рашисти про свій новий дрон кажуть, що він "здатен завдавати ударів по цілях у глибині оборони противника" і це, судячи з усього, буде його головним завданням.

Раніше керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк відзначала, що окупанти стали нетипово використовувати свої дрони типу Shahed уздовж лінії фронту, ймовірно, компенсуючи нестачу артилерії або намагаючись замінити тактичну авіацію.

Для нового "Ястреба” рашисти також вбачають й роль "псевдокрилатої ракети" – хибної цілі для відвертання уваги засобів протиповітряної оборони, наголошуючи на тому, що, мовляв, дрон буде дешевим, бо він "повністю збирається із цивільних компонентів". Наскільки така заява відповідає реальності наразі сказати важко, зазначає видання Поширити

Ірансько-російські Шахеди атакують Україну

Сьогодні РФ використовує для терористичних ударів по Україні передусім іранські дрони-камікадзе типу Shahed-131/136, які окупанти як купують напряму в Ірану, так і намагаються налагодити виробництво в себе – раніше у ГУР МОУ розповідали, що ворог має вже як мінімум дві лінії з виробництва цього озброєння, але роблять поки що лише планер.

А на повний замкнений цикл виробництва своїх "Гераней" противник планує вийти до 2026 року – із тим нюансом, що все ж таки частину комплектуючих, як-от електронну базу, ймовірно будуть закуповувати.

За оцінками розвідників, РФ у місяць може збирати до 330-350 дронів-камікадзе Shahed-136, але цей показник залежить від доступу до комплектуючих.