Россия разрабатывает дешевый аналог дрона "Герань" — Defense Express

Россияне заявляют, что новый беспилотник “Ястреб” устойчив к системам радиоэлектронной борьбы и может заходить на цель с помощью системы "машинного зрения". Этот дрон будет еще дешевле, чем иранский Shahed, который оккупанты назвали Геранью.

В РФ разрабатывают дрон "Ястреб" как экономический вариант "Герани"

Российское конструкторское бюро "Стратим" работает над созданием нового дрона-камикадзе под названием "Ястреб", который враг называет "бюджетным аналогом "Герани", то есть иранского ударного дрона типа Shahed.

Об этом сообщает Defencse Express.

Сейчас этот беспилотник якобы находится на этапе летных испытаний, а в течение первого полугодия 2024 планируют завершить работы над этим вооружением.

Это летающее крыло с наведением по координатам, которое разрабатывается в двух вариантах: с двигателем внутреннего сгорания, с которым дрон будет развивать скорость до 300 км/ч и реактивным, с которым его скорость увеличится до 700 км/ч.

Дальность поражения целей составит 350 км; взлетная масса беспилотника – до 45 кг, боевая часть – 16 кг. Размах крыльев составляет 1,5м.

Враг заявляет, что этот беспилотник устойчив к системам радиоэлектронной борьбы и может входить в цель с помощью системы "машинного зрения".

Рашисты о своем новом дроне говорят, что он "способен наносить удары по целям в глубине обороны противника" и это, судя по всему, будет его главной задачей.

Ранее руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что оккупанты стали нетипично использовать свои дроны типа Shahed вдоль линии фронта, вероятно, компенсируя недостаток артиллерии или пытаясь заменить тактическую авиацию.

Для нового "Ястреба" рашисты также видят и роль "псевдокрылатой ракеты" – ложной цели для отвращения средств противовоздушной обороны, подчеркивая, что, мол, дрон будет дешевым, потому что он "полностью собирается с гражданских компонентов". Насколько такое заявление соответствует реальности сказать трудно, отмечает издание Поделиться

Иранско-российские Шахеды атакуют Украину

Сегодня РФ использует для террористических ударов по Украине прежде всего иранские дроны-камикадзе типа Shahed-131/136, которые оккупанты как покупают напрямую у Ирана, так и пытаются наладить производство у себя – ранее в ГУР МОУ рассказывали, что враг имеет уже как минимум две линии. по производству этого вооружения, но делают пока только планер.

А на полный замкнутый цикл производства своих "Гераней" противник планирует выйти к 2026 году – с тем нюансом, что все же часть комплектующих, таких как электронная база, вероятно будут закупать.

По оценкам разведчиков, РФ в месяц может собирать до 330-350 дронов-камикадзе Shahed-136, но этот показатель зависит от доступа к комплектующим.