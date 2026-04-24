Росія розширює мережу об'єктів для запусків реактивних дронів по Україні

Росія розширює мережу об'єктів для запусків реактивних дронів біля кордону для подальших ударів по території України.
Головні тези:
- Росія будує нові бази для запуску реактивних безпілотників біля кордону з Україною.
- Супутникові знімки підтверджують розбудову інфраструктури для використання дронів нового покоління в Орловській області.
Згідно зі супутниковими знімками та даними незалежних дослідників, йдеться про підготовку спеціалізованої інфраструктури для використання дронів нового покоління.
Зокрема, супутники зафіксували розбудову об’єкта в Орловській області, розташованого приблизно за 160 кілометрів від українського кордону. На території поблизу вимерлого села Цимбулова виявили чотири пускові установки, дві з яких мають довжину близько 85 метрів.
Фахівці зазначають, що спорудження подовжених конструкцій розпочалося наприкінці грудня 2025 року, тоді як коротші рейки з'явилися навесні 2026-го, що вказує на поступову адаптацію бази під нове озброєння.
Видання нагадує, що російська лінійка "Герань" еволюціонувала від моделі "Герань-2", яка є копією іранського Shahed-136. Новіші версії — "Герань-3", "Герань-4" та "Герань-5" — оснащені реактивними двигунами. Це дає їм змогу розвивати значно більшу швидкість та ефективніше долати системи ППО.
При цьому модель "Герань-5" за своєю формою вже більше нагадує крилату ракету, ніж класичний дрон із дельтоподібним крилом.
Аналітик Центру інформаційної стійкості Кайл Глен підкреслює, що база в Цимбуловій є одним із двох ключових майданчиків, здатних приймати нові типи безпілотників.
Аналогічну інфраструктуру російські окупанти раніше облаштували на території знищеного ними аеропорту в Донецьку.
