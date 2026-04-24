Росія розширює мережу об'єктів для запусків реактивних дронів по Україні

Росія розширює мережу об'єктів для запусків реактивних дронів біля кордону для подальших ударів по території України.

РФ будує нові бази для запусків реактивних шахедів по Україні

Згідно зі супутниковими знімками та даними незалежних дослідників, йдеться про підготовку спеціалізованої інфраструктури для використання дронів нового покоління.

Зокрема, супутники зафіксували розбудову об’єкта в Орловській області, розташованого приблизно за 160 кілометрів від українського кордону. На території поблизу вимерлого села Цимбулова виявили чотири пускові установки, дві з яких мають довжину близько 85 метрів.

Фахівці зазначають, що спорудження подовжених конструкцій розпочалося наприкінці грудня 2025 року, тоді як коротші рейки з'явилися навесні 2026-го, що вказує на поступову адаптацію бази під нове озброєння.

Експерти пояснюють такі зміни технічними вимогами: подовжені рейки необхідні для запуску реактивних безпілотників, яким потрібен значно більший розгін перед злетом. Водночас коротші установки, зафіксовані на знімках, продовжують використовувати для запусків попередніх моделей дронів.

База реактивних шахедів

Видання нагадує, що російська лінійка "Герань" еволюціонувала від моделі "Герань-2", яка є копією іранського Shahed-136. Новіші версії — "Герань-3", "Герань-4" та "Герань-5" — оснащені реактивними двигунами. Це дає їм змогу розвивати значно більшу швидкість та ефективніше долати системи ППО.

При цьому модель "Герань-5" за своєю формою вже більше нагадує крилату ракету, ніж класичний дрон із дельтоподібним крилом.

Аналітик Центру інформаційної стійкості Кайл Глен підкреслює, що база в Цимбуловій є одним із двох ключових майданчиків, здатних приймати нові типи безпілотників.