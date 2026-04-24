Россия расширяет сеть объектов для запусков реактивных дронов по Украине
Источник:  Business Insider

Россия расширяет сеть объектов для запусков реактивных дронов у границы для последующих ударов по территории Украины.

  • Россия строит новые базы для запуска реактивных беспилотников у границы с Украиной, подтверждено спутниковыми данными.
  • Инфраструктура для дронов нового поколения развивается в Орловской области, вблизи украинской границы.

Согласно спутниковым снимкам и данным независимых исследователей, речь идет о подготовке специализированной инфраструктуры для использования дронов нового поколения.

В частности, спутники зафиксировали строительство объекта в Орловской области, расположенного примерно в 160 километрах от украинской границы. На территории вблизи вымершей деревни Цимбулово обнаружили четыре пусковые установки, две из которых имеют длину около 85 метров.

Специалисты отмечают, что строительство удлиненных конструкций началось в конце декабря 2025 года, тогда как более короткие рельсы появились весной 2026-го, что указывает на постепенную адаптацию базы под новое вооружение.

Эксперты объясняют следующие изменения техническими требованиями: удлиненные рельсы необходимы для запуска реактивных беспилотников, которым требуется значительно больший разгон перед взлетом. В то же время более короткие установки, зафиксированные на снимках, продолжают использовать для запуска предыдущих моделей дронов.

Издание напоминает, что российская линейка Герань эволюционировала от модели Герань-2, которая является копией иранского Shahed-136. Более новые версии — "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5" — оснащены реактивными двигателями. Это позволяет им развивать значительно большую скорость и более эффективно преодолевать системы ПВО.

При этом модель "Герань-5" по своей форме уже больше напоминает крылатую ракету, чем классический дрон с дельтовидным крылом.

Аналитик Центра информационной устойчивости Кайл Глен подчеркивает, что база в Цимбуловой является одной из двух ключевых площадок, способных принимать новые типы беспилотников.

Аналогичную инфраструктуру российские оккупанты ранее обустроили на территории уничтоженного ими аэропорта в Донецке.

