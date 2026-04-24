Россия расширяет сеть объектов для запусков реактивных дронов по Украине

Россия расширяет сеть объектов для запусков реактивных дронов у границы для последующих ударов по территории Украины.
Главные тезисы
- Россия строит новые базы для запуска реактивных беспилотников у границы с Украиной, подтверждено спутниковыми данными.
- Инфраструктура для дронов нового поколения развивается в Орловской области, вблизи украинской границы.
РФ строит новые базы для запусков реактивных шахедов по Украине
Согласно спутниковым снимкам и данным независимых исследователей, речь идет о подготовке специализированной инфраструктуры для использования дронов нового поколения.
В частности, спутники зафиксировали строительство объекта в Орловской области, расположенного примерно в 160 километрах от украинской границы. На территории вблизи вымершей деревни Цимбулово обнаружили четыре пусковые установки, две из которых имеют длину около 85 метров.
Специалисты отмечают, что строительство удлиненных конструкций началось в конце декабря 2025 года, тогда как более короткие рельсы появились весной 2026-го, что указывает на постепенную адаптацию базы под новое вооружение.
Издание напоминает, что российская линейка Герань эволюционировала от модели Герань-2, которая является копией иранского Shahed-136. Более новые версии — "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5" — оснащены реактивными двигателями. Это позволяет им развивать значительно большую скорость и более эффективно преодолевать системы ПВО.
При этом модель "Герань-5" по своей форме уже больше напоминает крылатую ракету, чем классический дрон с дельтовидным крылом.
Аналитик Центра информационной устойчивости Кайл Глен подчеркивает, что база в Цимбуловой является одной из двух ключевых площадок, способных принимать новые типы беспилотников.
Аналогичную инфраструктуру российские оккупанты ранее обустроили на территории уничтоженного ими аэропорта в Донецке.
