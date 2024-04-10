Росія розширює вплив в Африці. Чим це загрожує Заходу

Росія набирає вражаючі очки на полі битви за вплив у частині Африки (Нігер і його сусіди по Сахельському регіону).
Що відомо про розширення впливу Кремля в Африці
Зазначається, що правителі Нігеру стали розбірливими, коли справа стосується іноземних гостей. Наприклад, у березні там знехтували високопоставленою американською делегацією.
При цьому, як вказується, трохи більше ніж за тиждень генерал Нігеру Абдурахаман Тіані нібито поговорив телефоном із Путіним про "зміцнення співробітництва у сфері безпеки". Крім того, європейські дипломати в Москві описують постійну низку візитів лідерів з Африки до Кремля.
Зазначається, що найманці ПВК "Вагнера" зараз активно інтегруються в Міністерство оборони РФ.
Як Україна воює з Росією в Африці
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лінія фронту у війні між Україною і Росією тепер простягається в Африку. Сьогодні Україна воює з РФ у Судані.
Вказувалося, що глобальна битва за зброю та економічні ресурси набуває особливої форми, оскільки "обидві сторони готуються до війни, яка може тривати ще багато років". Про це писав The Wall Street Journal із посиланням на кількох українських і суданських військовослужбовців, а також на відеоматеріали із Судану.