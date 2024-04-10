Росія розширює вплив в Африці. Чим це загрожує Заходу
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія розширює вплив в Африці. Чим це загрожує Заходу

африканці
Джерело:  The Financial Times

Росія набирає вражаючі очки на полі битви за вплив у частині Африки (Нігер і його сусіди по Сахельському регіону).

Що відомо про розширення впливу Кремля в Африці

Зазначається, що правителі Нігеру стали розбірливими, коли справа стосується іноземних гостей. Наприклад, у березні там знехтували високопоставленою американською делегацією.

Американські офіційні особи, бажаючи поговорити про майбутнє двох військових баз, які вони тримають у Нігері, навіть подовжили своє перебування в Ніамеї, щоб дати ще один шанс, але безрезультатно. Через два дні після їхнього від'їзду, зустрівшись з іншими офіційними особами, Вашингтон дізнався з повідомлення у Facebook, що Нігер припинив дію двосторонньої угоди, підписаної 2012 року, яка дозволяла приблизно 1000 американських військовослужбовців діяти в країні, — йдеться в публікації.

При цьому, як вказується, трохи більше ніж за тиждень генерал Нігеру Абдурахаман Тіані нібито поговорив телефоном із Путіним про "зміцнення співробітництва у сфері безпеки". Крім того, європейські дипломати в Москві описують постійну низку візитів лідерів з Африки до Кремля.

Будь-який вакуум, залишений західними силами в Сахелі, заповнюється Росією, яка бере на себе антитерористичну боротьбу з деякими короткостроковими успіхами, але також зі своїми власними методами і порядком денним. Вражені потужними антизахідними кампаніями дезінформації, що проводяться Москвою, спостерігачі відзначають, як присутність Росії в Африці розширюється і реорганізовується в “постпригожинську епоху”, — ідеться в публікації.

Зазначається, що найманці ПВК "Вагнера" зараз активно інтегруються в Міністерство оборони РФ.

Залишитися або піти — з цією дилемою зараз зіткнулися близько 120 німецьких солдатів, які все ще перебувають у Нігері, куди вони вирушили об'єднатися з французами та американцями. Тепер французів там більше немає, американці у підвішеному стані, росіяни грають м'язами, а німцям доводиться шукати відповіді на запитання, чи зможуть вони самотужки захистити південний фланг Європи від загрози хаосу в Сахелі. Жорсткий новий світ, — констатували у FT.

Як Україна воює з Росією в Африці

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лінія фронту у війні між Україною і Росією тепер простягається в Африку. Сьогодні Україна воює з РФ у Судані.

Вказувалося, що глобальна битва за зброю та економічні ресурси набуває особливої форми, оскільки "обидві сторони готуються до війни, яка може тривати ще багато років". Про це писав The Wall Street Journal із посиланням на кількох українських і суданських військовослужбовців, а також на відеоматеріали із Судану.

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