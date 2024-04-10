Россия увеличивает влияние в Африке. Чем это чревато для Запада

Россия набирает впечатляющие очки на поле битвы за влияние в части Африки (Нигер и его соседи по Сахельскому региону).
Что известно о расширении влияния Кремля в Африке
Отмечается, что правители Нигера стали разборчивыми, когда дело касается иностранных гостей. К примеру, в марте там пренебрегли высокопоставленной американской делегацией.
При этом, как указывается, чуть больше недели генерал Нигеру Абдурахаман Тиани якобы поговорил по телефону с Путиным об "укреплении сотрудничества в сфере безопасности". Кроме того, европейские дипломаты в Москве описывают постоянный ряд визитов лидеров из Африки в Кремль.
Отмечается, что наемники ПИК "Вагнера" сейчас активно интегрируются в Министерство обороны РФ.
Как Украина воюет с Россией в Африке
Напомним, ранее сообщалось, что линия фронта в войне между Украиной и Россией теперь простирается в Африку. Сегодня Украина воюет с РФ в Судане.
Указывалось, что глобальная битва за оружие и экономические ресурсы приобретает особую форму, поскольку "обе стороны готовятся к войне, которая может продолжаться еще много лет". Об этом писал The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких украинских и суданских военнослужащих, а также видеоматериалы из Судана.