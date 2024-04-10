Россия увеличивает влияние в Африке. Чем это чревато для Запада
Категория
Мир
Дата публикации

Россия увеличивает влияние в Африке. Чем это чревато для Запада

африканец
Читати українською
Источник:  The Financial Times

Россия набирает впечатляющие очки на поле битвы за влияние в части Африки (Нигер и его соседи по Сахельскому региону).

Что известно о расширении влияния Кремля в Африке

Отмечается, что правители Нигера стали разборчивыми, когда дело касается иностранных гостей. К примеру, в марте там пренебрегли высокопоставленной американской делегацией.

Американские официальные лица, желая поговорить о будущем двух военных баз, которые они держат в Нигере, даже продлили свое пребывание в Ниамее, чтобы дать еще один шанс, но безрезультатно. Через два дня после их отъезда, встретившись с другими официальными лицами, Вашингтон узнал из сообщения в Facebook, что Нигер прекратил действие двустороннего соглашения, подписанного в 2012 году, которое позволяло примерно 1000 американских военнослужащих действовать в стране, — говорится в публикации.

При этом, как указывается, чуть больше недели генерал Нигеру Абдурахаман Тиани якобы поговорил по телефону с Путиным об "укреплении сотрудничества в сфере безопасности". Кроме того, европейские дипломаты в Москве описывают постоянный ряд визитов лидеров из Африки в Кремль.

Любой вакуум, оставленный западными силами в Сахеле, заполняется Россией, которая берет на себя антитеррористическую борьбу с некоторыми краткосрочными успехами, но также со своими собственными методами и повесткой дня. Пораженные мощными антизападными кампаниями дезинформации, проводимые Москвой, наблюдатели отмечают, как присутствие России в Африке расширяется и реорганизуется в "постпригожинскую эпоху", говорится в публикации.

Отмечается, что наемники ПИК "Вагнера" сейчас активно интегрируются в Министерство обороны РФ.

Остаться или уйти — с этой дилеммой сейчас столкнулись около 120 немецких солдат, все еще находящихся в Нигере, куда они отправились объединиться с французами и американцами. Теперь французов там больше нет, американцы во взвешенном состоянии, россияне играют мышцами, а немцам приходится искать ответы на вопрос, смогут ли они в одиночку защитить южный фланг Европы от угрозы хаоса в Сахеле. Жесткий новый мир, — констатировали в FT.

Как Украина воюет с Россией в Африке

Напомним, ранее сообщалось, что линия фронта в войне между Украиной и Россией теперь простирается в Африку. Сегодня Украина воюет с РФ в Судане.

Указывалось, что глобальная битва за оружие и экономические ресурсы приобретает особую форму, поскольку "обе стороны готовятся к войне, которая может продолжаться еще много лет". Об этом писал The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких украинских и суданских военнослужащих, а также видеоматериалы из Судана.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль планирует искать в Африке наемников для войны против Украины — ЦНС
Африканские наемники в составе армии РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Гане заработало посольство Украины. МИД планирует открыть в Африке еще 10 новых
МИД Украины
Посольство Украины в Гане
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Африке боевики захватили вертолет ООН с пассажирами
оон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?