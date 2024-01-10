Боевики "Аш-Шабааб" захватили вертолет Организации Объединенных Наций, когда он совершил вынужденную посадку в районе, контролируемом исламистской группировкой. На борту находились двое сомалийцев и несколько иностранцев.
В Африке боевики захватили вертолет ООН с пассажирами
Майор Хасан Али сообщил, что вскоре после взлета из города Беледуэйне в центральной части Сомали у воздушного судна возникла неисправность, после чего оно приземлилось у села Хиндере, граничащего с регионом Гальгудуд.
В то же время анонимный сотрудник ООН сообщил, что самолет принадлежал Миссии ООН по оказанию помощи в Сомали, а в состав экипажа входило пятеро иностранцев.
По данным издания, на борту самолета находились девять пассажиров.
Ситуация в Сомали
Уже не первый год в стране наблюдается критическая ситуация с продовольствием — из-за этого и сильнейшую засуху за десятилетие погибли более 43 тысяч человек.
ООН и другие доноры системно помогают Сомали. Так, бюджет ООН на гуманитарную помощь Сомали составляет 72 миллиона евро (77 миллионов долларов), из которых 10 миллионов евро (10,68 миллиона долларов) предназначены для КПН.
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