Бойовики "Аш-Шабааб" захопили вертоліт Організації Об'єднаних Націй, коли він здійснив вимушену посадку в районі, контрольованому ісламістським угрупуванням. На борту перебували двоє сомалійців і кілька іноземців.
В Африці бойовики захопили вертоліт ООН з пасажирами
Майор Хасан Алі повідомив, що незабаром після зльоту з міста Беледуейне в центральній частині Сомалі у повітряного судна виникла несправність, після чого воно приземлилося біля села Хіндере, що межує з регіоном Гальгудуд.
Водночас анонімний співробітник ООН повідомив, що літак належав Місії ООН з надання допомоги в Сомалі, а до складу екіпажу входило п'ятеро іноземців.
За даними видання, на борту літака було дев'ять пасажирів.
Ситуація в Сомалі
Вже не перший рік в країні спостерігається критична ситуація з продовольством — через це і найсильнішу посуху за десятиліття загинуло понад 43 тисячі людей.
ООН та інші донори системно допомагають Сомалі. Так, бюджет ООН на гуманітарну допомогу Сомалі становить 72 мільйони євро (77 мільйонів доларів), з яких 10 мільйонів євро (10,68 мільйона доларів) призначені для ВПП.
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