Росія системно згортає будівництво криголамів — яка причина

«Росморпорт» розірвав контракт із Онезьким суднобудівним заводом на будівництво двох криголамів через дію санкцій. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Росія системно згортає будівництво криголамів

Йшлося про 95-метрові судна класу Icebreaker7, які для РФ мали стати «новинкою». Передати готові замовлення планували ще торік, згодом перенесли на 2026-й, однак навіть розпочати повноцінне будування завод так і не спромігся.

Через відмову західних постачальників російський завод втратив доступ до критичних комплектуючих, які РФ виробляти самостійно не може.

Проблеми онезького заводу — не виняток, а системна тенденція для всього сектору. Центр вже писав, що російське суднобудування стрімко деградує: нещодавно стало відомо про скорочення 70% штату на хабаровському суднобудівному заводі через брак замовлень.