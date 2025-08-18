Росія системно згортає будівництво криголамів — яка причина

«Росморпорт» розірвав контракт із Онезьким суднобудівним заводом на будівництво двох криголамів через дію санкцій. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Головні тези:
- Системне згортання будівництва криголамів в Росії обумовлене дією санкцій та втратою доступу до критичних комплектуючих від західних постачальників.
- Деградація російського суднобудування наочно виявляється у скороченні штату на заводах із браком замовлень.
- Кремль намагається демонструвати силу, але реальна ситуація свідчить про технологічну деградацію та фінансові проблеми у галузі.
Росія системно згортає будівництво криголамів
Йшлося про 95-метрові судна класу Icebreaker7, які для РФ мали стати «новинкою». Передати готові замовлення планували ще торік, згодом перенесли на 2026-й, однак навіть розпочати повноцінне будування завод так і не спромігся.
Через відмову західних постачальників російський завод втратив доступ до критичних комплектуючих, які РФ виробляти самостійно не може.
Проблеми онезького заводу — не виняток, а системна тенденція для всього сектору. Центр вже писав, що російське суднобудування стрімко деградує: нещодавно стало відомо про скорочення 70% штату на хабаровському суднобудівному заводі через брак замовлень.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-