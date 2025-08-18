Росія системно згортає будівництво криголамів — яка причина
Росія системно згортає будівництво криголамів — яка причина

Центр протидії дезінформації
криголами

«Росморпорт» розірвав контракт із Онезьким суднобудівним заводом на будівництво двох криголамів через дію санкцій. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Головні тези:

  • Системне згортання будівництва криголамів в Росії обумовлене дією санкцій та втратою доступу до критичних комплектуючих від західних постачальників.
  • Деградація російського суднобудування наочно виявляється у скороченні штату на заводах із браком замовлень.
  • Кремль намагається демонструвати силу, але реальна ситуація свідчить про технологічну деградацію та фінансові проблеми у галузі.

Росія системно згортає будівництво криголамів

Йшлося про 95-метрові судна класу Icebreaker7, які для РФ мали стати «новинкою». Передати готові замовлення планували ще торік, згодом перенесли на 2026-й, однак навіть розпочати повноцінне будування завод так і не спромігся.

Через відмову західних постачальників російський завод втратив доступ до критичних комплектуючих, які РФ виробляти самостійно не може.

Проблеми онезького заводу — не виняток, а системна тенденція для всього сектору. Центр вже писав, що російське суднобудування стрімко деградує: нещодавно стало відомо про скорочення 70% штату на хабаровському суднобудівному заводі через брак замовлень.

Кремль намагається демонструвати «вєлічіє» та силу, проте реальна ситуація в РФ свідчить про технологічну деградацію, фінансову нестабільність і системне згортання амбітних проєктів через загарбницьку війну в Україні.

