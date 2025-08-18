Россия системно сворачивает строительство ледоколов — какая причина
Россия системно сворачивает строительство ледоколов — какая причина

«Росморпорт» расторг контракт с Онежским судостроительным заводом на строительство двух ледоколов из-за действия санкций. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Главные тезисы

  • Действие санкций и утрата доступа к критическим комплектующим от западных поставщиков привели к системному сворачиванию строительства ледоколов в России.
  • Деградация российского судостроения проявляется в сокращении штата на заводах из-за нехватки заказов.
  • Попытки Кремля демонстрировать силу сталкиваются с технологической деградацией и финансовыми проблемами в отрасли.

Россия системно сворачивает строительство ледоколов

Речь шла о 95-метровых судах класса Icebreaker7, которые для РФ должны были стать «новинкой». Передать готовые заказы планировали еще в прошлом году, впоследствии перенесли на 2026 год, однако даже начать полноценное строительство завод так и не смог.

Из-за отказа западных поставщиков российский завод потерял доступ к критическим комплектующим, которые РФ производить самостоятельно не может.

Проблемы онежского завода не исключение, а системная тенденция для всего сектора. Центр уже писал, что российское судостроение стремительно деградирует: недавно стало известно о сокращении 70% штата на хабаровском судостроительном заводе из-за отсутствия заказов.

Кремль пытается демонстрировать «величие» и силу, однако реальная ситуация в РФ свидетельствует о технологической деградации, финансовой нестабильности и системном сворачивании амбициозных проектов из-за захватнической войны в Украине.

