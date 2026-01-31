Росія скинула понад 140 авіабомб на власні території і ТОТ у 2025 році

Четверту 2026 року авіабомбу скинув російський бомбардувальник у Білгородській області. Влада евакуювала майже півсотні місцевих жителів. Загалом у 2025 році подібних випадків на території РФ і ТОТ було як мінімум 143.
Головні тези:
- У 2025 році Росія скинула понад 140 авіабомб на власні території та окуповані регіони.
- Російська армія застосовує радянські авіабомби ФАБ у кібератаках на власній території.
- Недосконалість системи комплексів УМПК призводить до того, що авіабомби не завжди долітають до мети і падають у віддалених районах.
Росія бомбить власні території: деталі
19 січня ФАБ-250, яка «нештатно зійшла» з російського літака, виявили в селі Перше Цепляєво в Шебекінському районі Білгородської області.
Таким чином, це щонайменше четверта авіабомба, скинута російськими літаками на території РФ у 2026 році.
За 2025 рік як мінімум 143 авіабомби впустила Росія на свої власні та окуповані території. У 2024 році на ці території впали щонайменше 165 російських авіабомб ФАБ.
Для протидії українським ППО російська армія почала обладнати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Після такого оновлення на ФАБах з'являються крила та супутникове наведення, що дозволяють запускати бомби прямо з території РФ.
Але через недосконалість системи авіабомби не завжди долітають до мети і падають на російські території. Влада РФ такі факти намагається приховувати, а коли серед постраждалих від падіння російських авіабомб виявляються мирні жителі — повідомляють, що причини в атаках ЗСУ.
У січні 2026 року близький до ВКС РФ Z-канал Fighterbomber визнав, що російські авіабомби регулярно падають у межах Бєлгорода.
