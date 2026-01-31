Россия сбросила более 140 авиабомб на собственные территории и ТОТ в 2025 году
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россия сбросила более 140 авиабомб на собственные территории и ТОТ в 2025 году

Белгород
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Четвертую 2026 авиабомбу сбросил российский бомбардировщик в Белгородской области. Власти эвакуировали почти полсотни местных жителей. В общей сложности в 2025 году подобных случаев на территории РФ и ТОТ было как минимум 143.

Главные тезисы

  • В 2025 году Россия сбросила более 140 авиабомб на свои территории и оккупированные регионы Украины.
  • Российская армия использует советские авиабомбы в атаках, но несовершенство системы комплексов УМПК может привести к недолетам до цели.

Россия бомбит собственные территории: детали

19 января «нештатно сошедшую» с российского самолета ФАБ-250 обнаружили в селе Первое Цепляево в Шебекинском районе Белгородской области.

Авиабомба упала рядом с жилым домом, власти эвакуировали почти 50 жителей соседних домов. Пострадавших нет, сообщили источники в экстренных службах Белгородской области.

Таким образом, это, по меньшей мере, четвертая авиабомба, сброшенная российскими самолетами на территории РФ в 2026 году.

За 2025 год как минимум 143 авиабомба впустила Россия на свои собственные и оккупированные территории. В 2024 году на эти территории упали не менее 165 российских авиабомб ФАБ.

Для противодействия украинским ПВО русская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковые наводки, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ.

Но из-за несовершенства системы авиабомбы не всегда долетают до цели и падают на российские территории. Власти РФ такие факты пытаются скрывать, а когда среди пострадавших от падения российских авиабомб оказываются мирные жители, сообщают, что причины в атаках ВСУ.

В январе 2026 г. близкий к ВКС РФ Z-канал Fighterbomber признал, что российские авиабомбы регулярно падают в пределах Белгорода.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия бомбит Курщину. ЛСР заявил о раненых гражданских
Курская область
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия бомбит сама себя. Украина получила новый мощный козырь на фронте
ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Российский самолет сбросил авиабомбу вблизи детского сада в Белгороде
Белгород

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?