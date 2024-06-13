Поблизу узбережжя Куби зафіксували новітній підводний човен Росії, який вже тривалий час викликає занепокоєння в НАТО.

Що відомо про новітній підводний човен Росії поблизу узбережжя Куби

За інформацією видання, мова йде про одну з нових російських підлодок "Казань", озброєну крилатими ракетами.

Це човен може бути непомітним для радарів і це викликає занепокоєння в США та партнерів по НАТО.

Зазначається, що до берегів Куби Росія перекинула три кораблі а також "Казань" для участі у морських та повітряних навчаннях в Карибському басейні.

Розгортання включає фрегат "Адмірал Горшков", який озброєний гіперзвуковими ракетами "Циркон", що є ще одним викликом для західних військових.

Яку небезпеку становлять нові російські підлодки для США та НАТО

Офіційні особи США та НАТО вже давно висловлюють занепокоєння можливостями субмарини та інших подібних до неї підводних човнів.

Російські підводні човни класу "Ясен", як і "Казань", становлять серйозну загрозу. Росіяни почали працювати над класом під час холодної війни, а перша підводна лодка цього класу "Сєвєродвінськ" була введена в експлуатацію наприкінці 2013 року.

"Казань" була другою підводною лодкою цього класу, але першою з нових модернізованих підводних човнів.

Цей підводний човен помітно менший і має тихіший ядерний реактор.

Новіші та досконаліші функції підводних човнів роблять їх тихими, їх важко відслідковувати, вони добре озброєні та здатні атакувати наземні та морські цілі практично без попередження.

Ці військові кораблі можуть нести крилаті ракети "Онікс" і "Калібр", а пізніше - нові ракети "Циркон".

Загалом Росія планує побудувати щонайменше дев’ять підводних човнів "Ясен", але є ознаки того, що в майбутньому їх може бути більше.

Представники США заявили, що переміщення цих суден у цей район не є прямою відповіддю на ці події чи ескалацію, зазначивши, що Куба приймала російські кораблі щороку з 2013 по 2020 рік, а російські навчання є звичайними.

Однак кораблі цієї групи належать до більш досконалих у Росії або мають новішу зброю. У минулому офіційні особи НАТО відзначали підводні човни класу "Ясен" як "одну з великих стратегічних проблем", з якою стикається Альянс.