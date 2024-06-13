Россия держит вблизи Кубы новейшие подводные лодки
Категория
Мир
Дата публикации

Россия держит вблизи Кубы новейшие подводные лодки

Атомная подлодка "Казань"
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Источник:  Business Insider

У побережья Кубы зафиксировали новейшую подлодку России, которая уже долгое время вызывает беспокойство в НАТО.

Главные тезисы

  • Новейшая подводная лодка “Казань” класса “Ясень” вызывает беспокойство в НАТО и представляет серьезную угрозу для международной безопасности.
  • Россия планирует построить не менее девяти подлодок класса “Ясень”, включая модернизированные версии, что может обострить ситуацию в регионе.
  • Подлодки “Ясень” характеризуются тем, что они тихие, трудно отслеживаемые и способны атаковать цели без предупреждения, что вызывает обеспокоенность официальных лиц НАТО.
  • Российские подводные лодки этого класса вооружены крылатыми ракетами “Оникс”, “Калибр” и в будущем - новыми ракетами “Циркон”.
  • Перемещение российских военных кораблей у побережья Кубы поднимает вопрос о безопасности и стабильности в Карибском бассейне и вызывает опасения в международном сообществе.

Что известно о новейшей подлодке России у побережья Кубы

По информации издания, речь идет об одной из новых российских подлодок "Казань", вооруженной крылатыми ракетами.

Это лодка может быть незаметной для радаров и это вызывает беспокойство в США и партнерах по НАТО.

Отмечается, что к берегам Кубы Россия перебросила три корабля и "Казань" для участия в морских и воздушных учениях в Карибском бассейне.

Развертывание включает фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", являющийся еще одним вызовом для западных военных.

Какую опасность представляют новые российские подлодки для США и НАТО

Официальные лица США и НАТО уже давно выражают обеспокоенность возможностями субмарины и других подобных подлодок.

Российские подлодки класса "Ясень", как и "Казань", представляют серьезную угрозу. Россияне начали работать над классом во время холодной войны, а первая подводная лодка этого класса "Северовинск" была введена в эксплуатацию в конце 2013 года.

"Казань" была второй подводной лодкой этого класса, но первой из новых модернизированных подлодок.

Эта подлодка заметно меньше и имеет более тихий ядерный реактор.

Более новые и совершенные функции подлодок делают их тихими, их трудно отслеживать, они хорошо вооружены и способны атаковать наземные и морские цели практически без предупреждения.

Эти военные корабли могут нести крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр", а позже – новые ракеты "Циркон".

В целом Россия планирует построить по меньшей мере девять подлодок "Ясень", но есть признаки того, что в будущем их может быть больше.

Представители США заявили, что перемещение этих судов в этот район не является прямым ответом на эти события или эскалацию, отметив, что Куба принимала российские корабли ежегодно с 2013 по 2020 год, а российские учения являются обычными.

Однако корабли этой группы принадлежат к более совершенным в России или имеют более новое оружие. В прошлом официальные лица НАТО отмечали подлодки класса "Ясень" как "одну из больших стратегических проблем", с которой сталкивается Альянс.

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