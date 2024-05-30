За словами виконавчої директорки ГО "Медійна ініціатива за права людини" Тетяни Катриченко, в російському полоні наразі перебуває 31 український журналіст.

Навіщо Росія утримує у полоні десятки українських журналістів

Станом на сьогодні медійна ініціатива за права людини встановила 31 медійника, викраденого Росією на окупованих територіях України. У багатьох випадках доля цих людей залишається невідомою. Інформацію про їхнє місце перебування і стан здоров'я не можуть отримати ані рідні, ані правозахисники, — зазначає Катриченко. Поширити

За її словами, очолювана нею організація вивчає факти затримання цивільних громадян України на окупованих територіях, серед яких і журналісти.

У ГО "Медійна ініціатива за права людини" мають інформацію про перебування у полоні на території Росії Азіза Азірова, Ернеса Аметова, Османа Аріфмеметова, Марлена Асанова, Асана Ахтемова, Ремзі Бекірова, Олексія Бессарабова, Максима Буткевича, Владислава Гершона, Анастасії Глуховської, Ірини Данилович, Нарімана Джеляла, Владислава Єсипенка, Тимура Ібрагімова, Євгена Ільченка, Георгія Левченка, Ірини Левченко, Олександра Малишева, Сервера Мустафаєва, Рустема Османова, Геннадія Осьмака, Вікторії Рощиної, Максима Рупчова, Сейрана Салієва, Яни Суворової, Амета Сулейманова, Руслана Сулейманова, Вілена Темер'янова, Дмитра Хилюка, Сергія Цигіпи, Рустема Шейхалієва, Дмитра Штибликова.

Що відомо про долю деяких викрадених Росією українських журналістів

Катриченко зазначила, що всі ці люди та інші журналісти і цивільні українці перебувають у жахливих умовах.

Їх тримають в одиночних камерах, піддають тортурам, не пускають до них представників міжнародних правозахисних організацій, юристів та забороняють спілкуватись із рідними.

Зокрема, директорка ГО "Медійна ініціатива зазначила, що досі не має інформації про викраденного воєнними злочинцями армії РФ 3 березня 2022 журналіста видання “УНІАН” Дмитра Хилюка.

Зазначається, що російські окупанти викрали українського журналіста поблизу його власного будинку в селі Козаровичі на Київщині.

Через територію Білорусі Хилюка вивезли в Новозибків на Брянщині. Там російські окупанти тримають більшість викрадених під час окупації Київської області українських громадян.

Довгий час РФ не підтверджувала затримання Дмитра і сотень таких же осіб з Київської області.

Перший секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ розповіла, що нещодавно було отримано інформацію щодо української журналістки Вікторії Рощиної.

Батьку Вікторії міністерство оборони РФ підтвердило, що журналістка наразі перебуває на території Росії, а також те, що вона ув’язнена, — зазначила Кущ. Поширити

За її словами, нещодавно проходили щорічні збори Європейської федерації журналістів, де Національна спілка журналістів України запропонувала загальну заяву на підтримку полонених українських журналістів.