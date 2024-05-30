По словам исполнительного директора ОО "Медийная инициатива по правам человека" Татьяны Катриченко, в российском плену находится 31 украинский журналист.

Зачем Россия удерживает в плену десятки украинских журналистов

На сегодня медийная инициатива по правам человека установила 31 медийщик, похищенный Россией на оккупированных территориях Украины. Во многих случаях судьба этих людей остается неизвестной. Информацию об их местонахождении и состоянии здоровья не могут получить ни родные, ни правозащитники, — отмечает Катриченко. Поделиться

По ее словам, возглавляемая ею организация изучает факты задержания гражданских граждан Украины на оккупированных территориях, среди которых и журналисты.

В ОО "Медийная инициатива по правам человека" располагают информацией о пребывании в плену на территории России Азиза Азирова, Эрнеса Аметова, Османа Арифмеметова, Марлена Асанова, Асана Ахтемова, Ремзи Бекирова, Алексея Бессарабова, Максима Буткевича, Владислава Гершона, Анастасии , Наримана Джеляла, Владислава Есипенко, Тимура Ибрагимова, Евгения Ильченко, Георгия Левченко, Ирины Левченко, Александра Малышева, Сервера Мустафаева, Рустема Османова, Геннадия Осьмака, Виктории Рощиной, Максима Рупчева, Сейрана, Сейрана Вилена Темерьянова, Дмитрия Хилюка, Сергея Цыгипи, Рустема Шейхалиева, Дмитрия Штибликова.

Что известно о судьбе некоторых похищенных Россией украинских журналистов

Катриченко отметила, что все эти люди и другие журналисты и гражданские украинцы находятся в ужасающих условиях.

Их держат в одиночных камерах, подвергают пыткам, не пускают в них представителей международных правозащитных организаций, юристов и запрещают общаться с родными.

В частности, директор ОО "Медийная инициатива отметила, что до сих пор не имеет информации о похищенном военными преступниками армии РФ 3 марта 2022 года журналисте издания "УНИАН" Дмитрии Хилюке.

Отмечается, что российские оккупанты похитили украинского журналиста вблизи его собственного дома в селе Козаровичи Киевской области.

Через территорию Беларуси Хилюка вывезли в Новозыбков на Брянщине. Там российские оккупанты держат большинство похищенных во время оккупации Киевской области украинских граждан.

Долгое время РФ не подтверждала задержание Дмитрия и сотен таких же лиц из Киевской области.

Первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ рассказала, что недавно была получена информация о украинской журналистке Виктории Рощиной .

Отцу Виктории министерство обороны РФ подтвердило, что журналистка находится на территории России, а также то, что она заключена, — отметила Кущ. Поделиться

По ее словам, недавно проходило ежегодное собрание Европейской федерации журналистов, где Национальный союз журналистов Украины предложил общее заявление в поддержку пленных украинских журналистов.