Росія у війні проти України не досягла жодних стратегічних цілей — розвідка Естонії

Розвиток подій на полі бою у війні РФ проти України минулого тижня характеризувався певним зменшенням інтенсивності військових дій, зазначає розвідувальний центр Сил оборони Естонії.

Армія РФ не досягла своїх стратегічних цілей на полі бою в Україні

Про це йдеться у зведенні Розвідувального центру Сил оборони Естонії.

Попри величезні зусилля та тяжкі втрати, РФ не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей. Поширити

Водночас через українські удари середньої дальності посилилися проблеми в Криму та на інших окупованих територіях. Але Москва, як і раніше, відмовляється від переговорів з Україною на будь-яких умовах, окрім власних, йдеться у зведенні.

Президент України Володимир Зеленський у своєму публічному зверненні до президента РФ описав реальність війни, що змінилася, та закликав росіян до переговорів. У відповідь Путін заявив, що в даний час не бачить сенсу в такій зустрічі. На думку російського лідера, війська РФ контролюють 100% Луганської області, 80% Донецької області та здатні щодня просуватися вперед.

Естонський розвідцентр зазначив, що на фронті минулого тижня в середньому фіксувалося близько 250 бойових зіткнень на добу. Це відповідає рівню інтенсивності бойових дій тритижневої давності. За тиждень армія РФ захопила 15 квадратних кілометрів території України.

При цьому, за даними розвідцентру, втрати ЗС РФ становили в середньому 1400 військовослужбовців на добу.

Українські війська провели контратаки в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Також зафіксовано деяке просування на Борівському напрямку в Харківській області та в західній частині Запорізької області.

Також розвідцентр повідомив, що ЗСУ продовжили інтенсивні удари середньої дальності по військових об'єктах та сполучних шляхах РФ на відстані до 300 кілометрів від лінії фронту. Поширити

Українські удари середньої дальності спонукали окупаційну владу Луганської області запровадити тимчасові обмеження на рух цивільного транспорту трасами Білгород — Маріуполь та Ростов-на-Дону — Сімферополь. Також було зупинено рух приміських поїздів на чотирьох ділянках залізниці.

Розвідцентр пояснив, що через українські атаки в Криму діють обмеження на продаж палива приватним особам. Також скоротилася кількість громадського транспорту, який обслуговує населення.

Протягом тижня Україна двічі завдала ударів по Чонгарському мосту, щоб ускладнити логістичне забезпечення російських військ у Криму та на південній ділянці фронту. В результаті рух цим маршрутом до Криму було зупинено. Це створило для російської влади додаткові логістичні труднощі.