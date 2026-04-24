Немає жодних ознак підготовки Росією агресії в Європі — розвідка Естонії
Категорія
Світ
Дата публікації

Немає жодних ознак підготовки Росією агресії в Європі — розвідка Естонії

Ківісельг
Read in English
Джерело:  ERR

Голова розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг заявив, що наразі немає розвідувальних даних, які б вказували на підготовку РФ до нападу на країни Балтії.

Головні тези:

  • Розвідка Естонії не має доказів підготовки РФ до нападу на країни Балтії.
  • Аналіз загрози агресії від Росії вимагає комплексного підходу та врахування багатьох факторів, включаючи політичні наміри та міжнародний контекст.

Естонська розвідка оцінила ризики відкриття РФ нового фронту в Балтії

За словами Ківісельга, аналіз загрози агресії є комплексним процесом. Він вимагає одночасного врахування стану збройних сил РФ, політичних намірів російського уряду та загального міжнародного контексту.

Він зауважив, що глобально країна-агресорка не досягла своїх стратегічних цілей у війні проти України. Навіть ті завдання, які окупантам вдалося виконати, були реалізовані зі значним відставанням від початкового плану.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ обмежує доступ до інтернету задля проведення мобілізації, а зібрані сили потенційно можуть бути спрямовані проти країн Балтії.

Проте естонська розвідка має інший погляд на ситуацію: додатковий людський ресурс необхідний Кремлю насамперед для підтримання наступу в Україні.

Утримувати нинішній темп за рахунок ув’язнених і контрактників довго не вийде. Досягнуто кульмінаційної точки: якщо вони хочуть зберегти масштаб наступу, мобілізація стає неминучою.

Наразі Естонія не бачить жодних ознак того, що нові підрозділи РФ будуть використані проти країн НАТО чи Балтії. Сили оборони та розвідцентр щодня працюють над тим, аби запобігти потенційній війні.

Проте Ківісельг визнає, що російське керівництво залишається небезпечним через свою неадекватність в ухваленні рішень.

Раціонально міркуючи, РФ, безумовно, не мало б жодного сенсу відкривати новий фронт десь в іншому регіоні. Але ми бачили, що вона не завжди раціональна у своїх рішеннях і може припускатися стратегічних прорахунків.

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Міхал

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?