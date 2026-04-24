Нет никаких признаков подготовки Россией агрессии в Европе — разведка Эстонии

Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг заявил, что пока нет разведывательных данных, указывающих на подготовку РФ к нападению на страны Балтии.
Главные тезисы
- Разведка Эстонии не обнаружила признаков готовящейся агрессии со стороны России в отношении стран Балтии.
- Комплексный анализ угрозы агрессии требует учета политических намерений и международного контекста.
Эстонская разведка оценила риски открытия нового фронта в Балтии
По словам Кивисельга, анализ угрозы агрессии является комплексным процессом. Он требует одновременного учета состояния вооруженных сил РФ, политических намерений российского правительства и всеобщего международного контекста.
Он отметил, что глобально страна-агрессорка не достигла своих стратегических целей в войне против Украины. Даже те задачи, которые удалось выполнить оккупантам, были реализованы со значительным отставанием от первоначального плана.
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ ограничивает доступ в интернет для проведения мобилизации, а собранные силы могут быть направлены против стран Балтии.
Однако у эстонской разведки есть другой взгляд на ситуацию: дополнительный человеческий ресурс необходим Кремлю прежде всего для поддержания наступления в Украине.
Пока Эстония не видит никаких признаков того, что новые подразделения РФ будут использованы против стран НАТО или Балтии. Силы обороны и разведцентр ежедневно работают над тем, чтобы предотвратить потенциальную войну.
Однако Кивисельг признает, что российское руководство остается опасным из-за своей неадекватности в принятии решений.
Рационально размышляя, РФ, безусловно, не имело бы никакого смысла открывать новый фронт где-нибудь в другом регионе. Но мы видели, что она не всегда рациональна в своих решениях и может допускать стратегические просчеты.
