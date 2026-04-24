Нет никаких признаков подготовки Россией агрессии в Европе — разведка Эстонии

Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг заявил, что пока нет разведывательных данных, указывающих на подготовку РФ к нападению на страны Балтии.

Эстонская разведка оценила риски открытия нового фронта в Балтии

По словам Кивисельга, анализ угрозы агрессии является комплексным процессом. Он требует одновременного учета состояния вооруженных сил РФ, политических намерений российского правительства и всеобщего международного контекста.

Он отметил, что глобально страна-агрессорка не достигла своих стратегических целей в войне против Украины. Даже те задачи, которые удалось выполнить оккупантам, были реализованы со значительным отставанием от первоначального плана.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ ограничивает доступ в интернет для проведения мобилизации, а собранные силы могут быть направлены против стран Балтии.

Однако у эстонской разведки есть другой взгляд на ситуацию: дополнительный человеческий ресурс необходим Кремлю прежде всего для поддержания наступления в Украине.

Удерживать нынешний темп за счет заключенных и контрактников долго не получится. Достигнута кульминационная точка: если они хотят сохранить масштаб наступления, мобилизация становится неизбежной.

Пока Эстония не видит никаких признаков того, что новые подразделения РФ будут использованы против стран НАТО или Балтии. Силы обороны и разведцентр ежедневно работают над тем, чтобы предотвратить потенциальную войну.

Однако Кивисельг признает, что российское руководство остается опасным из-за своей неадекватности в принятии решений.