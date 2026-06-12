Развитие событий на поле боя в войне РФ против Украины на прошлой неделе характеризовалось определенным уменьшением интенсивности военных действий, отмечает разведывательный центр Сил обороны Эстонии.
Главные тезисы
- Россия не достигла никаких стратегических целей в войне против Украины, согласно разведке Эстонии.
- Украинские контратаки обострили ситуацию на оккупированных территориях, таких как Крым.
- Российская армия не смогла достичь своих стратегических целей на украинском поле боя, несмотря на тяжелые потери.
Армия РФ не достигла своих стратегических целей на поле боя в Украине
Об этом говорится в строительстве Разведывательного центра Сил обороны Эстонии.
В то же время из-за украинских ударов средней дальности усугубились проблемы в Крыму и на других оккупированных территориях. Но Москва по-прежнему отказывается от переговоров с Украиной на любых условиях, кроме собственных, говорится в строительстве.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем публичном обращении к президенту РФ описал изменившуюся реальность войны и призвал россиян к переговорам. В ответ Путин заявил, что в настоящее время не видит смысла в такой встрече. По мнению российского лидера, войска РФ контролируют 100% Луганской области, 80% Донецкой области и ежедневно способны продвигаться вперед.
Эстонский разведцентр отметил, что на фронте на прошлой неделе в среднем фиксировалось около 250 боевых столкновений в сутки. Это соответствует уровню интенсивности боевых действий трехнедельной давности. Через неделю армия РФ захватила 15 квадратных километров территории Украины.
При этом, по данным разведцентра, потери ВС РФ составили в среднем 1400 военнослужащих в сутки.
Украинские войска провели контратаки в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Также зафиксировано некоторое продвижение в Боровском направлении в Харьковской области и в западной части Запорожской области.
Украинские удары средней дальности побудили оккупационные власти Луганской области ввести временные ограничения на движение гражданского транспорта по трассам Белгород — Мариуполь и Ростов-на-Дону — Симферополь. Также остановлено движение пригородных поездов на четырех участках железной дороги.
Разведцентр объяснил, что из-за украинских атак в Крыму действуют ограничения на продажу топлива частным лицам. Также сократилось количество общественного транспорта, обслуживающего население.
В течение недели Украина дважды нанесла удары по Чонгарскому мосту, чтобы усложнить логистическое обеспечение российских войск в Крыму и на южном участке фронта. В результате движение по этому маршруту в Крым было остановлено. Это создало для российских властей дополнительные логистические трудности.
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