Развитие событий на поле боя в войне РФ против Украины на прошлой неделе характеризовалось определенным уменьшением интенсивности военных действий, отмечает разведывательный центр Сил обороны Эстонии.

Армия РФ не достигла своих стратегических целей на поле боя в Украине

Об этом говорится в строительстве Разведывательного центра Сил обороны Эстонии.

Несмотря на огромные усилия и тяжелые потери, РФ не достигла ни одной из своих стратегических целей. Поделиться

В то же время из-за украинских ударов средней дальности усугубились проблемы в Крыму и на других оккупированных территориях. Но Москва по-прежнему отказывается от переговоров с Украиной на любых условиях, кроме собственных, говорится в строительстве.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем публичном обращении к президенту РФ описал изменившуюся реальность войны и призвал россиян к переговорам. В ответ Путин заявил, что в настоящее время не видит смысла в такой встрече. По мнению российского лидера, войска РФ контролируют 100% Луганской области, 80% Донецкой области и ежедневно способны продвигаться вперед.

Эстонский разведцентр отметил, что на фронте на прошлой неделе в среднем фиксировалось около 250 боевых столкновений в сутки. Это соответствует уровню интенсивности боевых действий трехнедельной давности. Через неделю армия РФ захватила 15 квадратных километров территории Украины.

При этом, по данным разведцентра, потери ВС РФ составили в среднем 1400 военнослужащих в сутки.

Украинские войска провели контратаки в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Также зафиксировано некоторое продвижение в Боровском направлении в Харьковской области и в западной части Запорожской области.

Также разведцентр сообщил, что ВСУ продолжили интенсивные удары средней дальности по военным объектам и связующим путям РФ на расстоянии до 300 километров от линии фронта. Поделиться

Украинские удары средней дальности побудили оккупационные власти Луганской области ввести временные ограничения на движение гражданского транспорта по трассам Белгород — Мариуполь и Ростов-на-Дону — Симферополь. Также остановлено движение пригородных поездов на четырех участках железной дороги.

Разведцентр объяснил, что из-за украинских атак в Крыму действуют ограничения на продажу топлива частным лицам. Также сократилось количество общественного транспорта, обслуживающего население.

В течение недели Украина дважды нанесла удары по Чонгарскому мосту, чтобы усложнить логистическое обеспечение российских войск в Крыму и на южном участке фронта. В результате движение по этому маршруту в Крым было остановлено. Это создало для российских властей дополнительные логистические трудности.