Продвижение армии РФ на фронте в Украине замедлилось — разведка Эстонии

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг заявил, что, несмотря на то, что Россия активнее атакует энергетическую инфраструктуру Украины – продвижение ее военных в начале 2026 года было медленнее, чем в конце 2025-го.
Главные тезисы
- Продвижение армии Российской Федерации на фронте в Украине замедлилось в начале 2026 года по сравнению с концом 2025-го.
- Интенсивность военных операций на линии фронта снизилась, однако Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.
- Основной фокус российских войск остается стабильным, с активными боями по некоторым направлениям Украины.
Россия снизила темп наступления в Украине — разведка Эстонии
Кивисельг заявил, что на прошлой неделе интенсивность военных операций на линии фронта несколько снизилась по сравнению с предыдущей неделей, но РФ продолжала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.
По словам главы разведцентра Сил обороны Эстонии, основной фокус РФ не изменился: активные бои продолжались в направлениях Покровска и Мирнограда, а также в направлениях Запорожья и Гуляйполя.
Российским подразделениям удалось продвинуться в северной части Харьковской области, по направлениям Славянска, Константиновки и Покровска, а также в западной части Запорожской области.
По словам Кивисельга, за последнюю неделю украинские Вооруженные Силы продвинулись в Купянском районе.
