Продвижение армии РФ на фронте в Украине замедлилось — разведка Эстонии

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг заявил, что, несмотря на то, что Россия активнее атакует энергетическую инфраструктуру Украины – продвижение ее военных в начале 2026 года было медленнее, чем в конце 2025-го.

Россия снизила темп наступления в Украине — разведка Эстонии

Кивисельг заявил, что на прошлой неделе интенсивность военных операций на линии фронта несколько снизилась по сравнению с предыдущей неделей, но РФ продолжала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

На прошлой неделе происходило в среднем 170 боевых столкновений в день, что несколько меньше, чем на прошлой неделе, когда их было около 200. В то же время, продвижение подразделений Российской Федерации в начале этого года было медленнее, чем в ноябре и декабре прошлого года.

По словам главы разведцентра Сил обороны Эстонии, основной фокус РФ не изменился: активные бои продолжались в направлениях Покровска и Мирнограда, а также в направлениях Запорожья и Гуляйполя.

Российским подразделениям удалось продвинуться в северной части Харьковской области, по направлениям Славянска, Константиновки и Покровска, а также в западной части Запорожской области.

По словам Кивисельга, за последнюю неделю украинские Вооруженные Силы продвинулись в Купянском районе.