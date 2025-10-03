Разведка Эстонии прогнозирует усиление российских атак на энергосистему Украины — когда именно
Разведка Эстонии прогнозирует усиление российских атак на энергосистему Украины — когда именно

Кивисельг
Читати українською
Источник:  ERR

В предстоящий зимний период Россия, вероятно, активизирует удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, стремясь нанести максимальный ущерб гражданскому населению — в России сейчас для этого больше ресурсов, чем раньше.

Главные тезисы

  • Россия планирует усилить атаки на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины в ближайшем зимнем периоде.
  • Российские войска намерены продолжить давление по всей линии фронта, стремясь достичь локальных тактических успехов.
  • Антс Кивисельг подчеркивает серьезность асимметричных действий российских войск по нарушению работы украинских атомных электростанций.

Россия усилит атаки по энергосистеме Украины зимой — Кивисельг

Об этом сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

По оценке Кивисельга, в ближайшее время ход боевых действий, вероятнее всего, существенно не изменится. Российские войска продолжат оказывать давление по всей линии фронта, стремясь к локальным тактическим успехам.

В целом, оборонные рубежи Украины удерживаются, и нет признаков того, что в ближайшие недели Российской Федерации удастся добиться значительного прорыва.

Антс Кивисельг

Антс Кивисельг

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии, полковник

Испытывая разочарование из-за военных неудач, российские пропагандисты призывают наносить удары по критическим объектам энергетической инфраструктуры Украины с целью нанести гражданскому населению максимальный ущерб.

Несмотря на общественную шумиху, такой сценарий остается весьма вероятным. Во-первых, это соответствует уже сложившейся сезонной тактике уничтожения украинской гражданской инфраструктуры. Во-вторых, у России растут возможности для проведения таких операций. Это подтверждается увеличением количества средств дальнего поражения, применяемых для глубоких ушибов.

Кивисельг подчеркнул, что асимметричные действия российских войск по нарушению стабильной работы украинских атомных электростанций следует считать крайне серьезными и опасными.

Цель этих действий — устроить масштабную диверсию и отвлечь силы украинской власти и международных партнеров, оказывающих поддержку Украине. Ликвидация последствий крупной ядерной аварии и регионального радиоактивного заражения потребовала бы мобилизации всех внутренних ресурсов страны и привела бы к прекращению оборонных операций. Кроме того, потребовалась бы масштабная международная гуманитарная помощь, доставка которой из-за враждебных действий России оказалась бы связана с крайне высоким риском безопасности.

