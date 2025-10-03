В предстоящий зимний период Россия, вероятно, активизирует удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, стремясь нанести максимальный ущерб гражданскому населению — в России сейчас для этого больше ресурсов, чем раньше.
Главные тезисы
- Россия планирует усилить атаки на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины в ближайшем зимнем периоде.
- Российские войска намерены продолжить давление по всей линии фронта, стремясь достичь локальных тактических успехов.
- Антс Кивисельг подчеркивает серьезность асимметричных действий российских войск по нарушению работы украинских атомных электростанций.
Россия усилит атаки по энергосистеме Украины зимой — Кивисельг
Об этом сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.
По оценке Кивисельга, в ближайшее время ход боевых действий, вероятнее всего, существенно не изменится. Российские войска продолжат оказывать давление по всей линии фронта, стремясь к локальным тактическим успехам.
Испытывая разочарование из-за военных неудач, российские пропагандисты призывают наносить удары по критическим объектам энергетической инфраструктуры Украины с целью нанести гражданскому населению максимальный ущерб.
Кивисельг подчеркнул, что асимметричные действия российских войск по нарушению стабильной работы украинских атомных электростанций следует считать крайне серьезными и опасными.
Цель этих действий — устроить масштабную диверсию и отвлечь силы украинской власти и международных партнеров, оказывающих поддержку Украине. Ликвидация последствий крупной ядерной аварии и регионального радиоактивного заражения потребовала бы мобилизации всех внутренних ресурсов страны и привела бы к прекращению оборонных операций. Кроме того, потребовалась бы масштабная международная гуманитарная помощь, доставка которой из-за враждебных действий России оказалась бы связана с крайне высоким риском безопасности.
