Розвідка Естонії прогнозує посилення російських атак на енергосистему України — коли саме

У майбутній зимовий період Росія, ймовірно, активізує удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, прагнучи завдати максимальної шкоди цивільному населенню — у Росії зараз для цього більше ресурсів, ніж раніше.
Головні тези:
- У майбутньому зимовому періоді планується посилення російських атак на критично важливу енергетичну інфраструктуру України.
- Російські війська продовжать тиск по всій лінії фронту, прагнучи досягнути локальних тактичних успіхів.
Росія посилить атаки по енергосистемі України взимку — Ківісельг
Про це сказав глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.
За оцінкою Ківісельга, найближчим часом перебіг бойових дій, найімовірніше, істотно не зміниться. Російські війська продовжать чинити тиск по всій лінії фронту, прагнучи локальних тактичних успіхів.
Відчуваючи розчарування через військові невдачі, російські пропагандисти закликають завдавати ударів по критичних об'єктах енергетичної інфраструктури України з метою завдати цивільному населенню максимальної шкоди.
Ківісельг наголосив, що асиметричні дії російських військ щодо порушення стабільної роботи українських атомних електростанцій слід вважати вкрай серйозними і небезпечними.
Мета цих дій — влаштувати масштабну диверсію і відвернути сили української влади та міжнародних партнерів, які надають підтримку Україні. Ліквідація наслідків великої ядерної аварії та регіонального радіоактивного зараження зажадала б мобілізації всіх внутрішніх ресурсів країни і призвела б до припинення оборонних операцій. Крім того, знадобилася б масштабна міжнародна гуманітарна допомога, доставка якої через ворожі дії Росії виявилася б пов'язана з украй високим ризиком для безпеки.
