У майбутній зимовий період Росія, ймовірно, активізує удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, прагнучи завдати максимальної шкоди цивільному населенню — у Росії зараз для цього більше ресурсів, ніж раніше.

Росія посилить атаки по енергосистемі України взимку — Ківісельг

Про це сказав глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

За оцінкою Ківісельга, найближчим часом перебіг бойових дій, найімовірніше, істотно не зміниться. Російські війська продовжать чинити тиск по всій лінії фронту, прагнучи локальних тактичних успіхів.

Загалом оборонні рубежі України утримуються, і немає ознак того, що в найближчі тижні Російській Федерації вдасться домогтися значного прориву. Антс Ківісельг Глава розвідцентру Сил оборони Естонії, полковник

Відчуваючи розчарування через військові невдачі, російські пропагандисти закликають завдавати ударів по критичних об'єктах енергетичної інфраструктури України з метою завдати цивільному населенню максимальної шкоди.

Попри суспільний галас, такий сценарій залишається вельми ймовірним. По-перше, це відповідає вже сформованій сезонній тактиці знищення української цивільної інфраструктури. По-друге, у Росії зростають можливості для проведення таких операцій. Це підтверджується збільшенням кількості засобів дальнього ураження, що застосовуються для глибоких ударів. Поширити

Ківісельг наголосив, що асиметричні дії російських військ щодо порушення стабільної роботи українських атомних електростанцій слід вважати вкрай серйозними і небезпечними.