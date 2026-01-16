Просування армії РФ на фронті в Україні сповільнилося — розвідка Естонії
Просування армії РФ на фронті в Україні сповільнилося — розвідка Естонії

окупанти
Read in English
Джерело:  ERR

Голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг заявив, що попри те, що Росія активніше атакує енергетичну інфраструктуру України – просування її військових на початку 2026 року було повільнішим, ніж наприкінці 2025-го.

Головні тези:

  • За даними розвідки Естонії, російське просування українським фронтом сповільнилося на початку 2026 року.
  • Інтенсивність військових операцій на лінії фронту зменшилася, але РФ продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України.
  • Основний фокус російських військ залишається стабільним, з активними боями у деяких напрямках України.

Росія знизила темп наступу в Україні — розвідка Естонії

Ківісельг заявив, що минулого тижня інтенсивність військових операцій на лінії фронту дещо знизилася порівняно з попереднім тижнем, але РФ продовжувала атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Минулого тижня відбувалося в середньому 170 бойових зіткнень на день, що дещо менше, ніж попереднього тижня, коли їх було близько 200. Водночас просування підрозділів Російської Федерації на початку цього року було повільнішим, ніж у листопаді та грудні минулого року.

За словами очільника розвідцентру Сил оборони Естонії, основний фокус РФ не змінився: найактивніші бої продовжувалися в напрямках Покровська та Мирнограда, а також у напрямках Запоріжжя та Гуляйполя.

Російським підрозділам вдалося просунутися в північній частині Харківської області, на напрямках Слов'янська, Костянтинівки та Покровська, а також у західній частині Запорізької області.

За словами Ківісельга, за останній тиждень українські Збройні Сили просунулися в Куп'янському районі.

