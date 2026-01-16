Просування армії РФ на фронті в Україні сповільнилося — розвідка Естонії

Голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг заявив, що попри те, що Росія активніше атакує енергетичну інфраструктуру України – просування її військових на початку 2026 року було повільнішим, ніж наприкінці 2025-го.
Головні тези:
- За даними розвідки Естонії, російське просування українським фронтом сповільнилося на початку 2026 року.
- Інтенсивність військових операцій на лінії фронту зменшилася, але РФ продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України.
- Основний фокус російських військ залишається стабільним, з активними боями у деяких напрямках України.
Росія знизила темп наступу в Україні — розвідка Естонії
Ківісельг заявив, що минулого тижня інтенсивність військових операцій на лінії фронту дещо знизилася порівняно з попереднім тижнем, але РФ продовжувала атакувати енергетичну інфраструктуру України.
За словами очільника розвідцентру Сил оборони Естонії, основний фокус РФ не змінився: найактивніші бої продовжувалися в напрямках Покровська та Мирнограда, а також у напрямках Запоріжжя та Гуляйполя.
Російським підрозділам вдалося просунутися в північній частині Харківської області, на напрямках Слов'янська, Костянтинівки та Покровська, а також у західній частині Запорізької області.
За словами Ківісельга, за останній тиждень українські Збройні Сили просунулися в Куп'янському районі.
