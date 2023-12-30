Росія відмовилася давати Польщі пояснення щодо своєї ракети

В Росії заявили, що не даватимуть пояснень щодо ракети, яка порушила повітряний простір Польщі під час масованої атаки РФ по Україні, до пред’явлення країною «конкретних доказів».
Що заявили в РФ щодо ракети, яка порушила повітряний простір Польщі
Польща не отримає пояснень від росії щодо ракети, яка залетіла у її повітряний простір, поки не надасть «конкретних доказів». Тимчасовий повірений у справах рф Андрій Ордаш після виклику до МЗС Польщі назвав усі звинувачення «голослівними».
Він пригадав листопаду 2022 року, коли ракета вбила двох людей у польському прикордонному селі.
Російська ракета порушила повітряний простір Польщі: що відомо
29 грудня Генеральний штаб Війська Польського офіційно підтвердив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю порушила російська ракета.
Окрім того, повідомлялося, що вона залетіла вглиб аж на 40 кілометрів.
Як повідомляє видання Polsat News із посиланням на своїх інсайдерів, цілком можливо, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.
Що важливо розуміти, цей інцидент стався на тлі наймасованішого повітряного ракетного удару РФ по Україні, який відбувся 29 грудня.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-