Росія відмовилася давати Польщі пояснення щодо своєї ракети
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Росія відмовилася давати Польщі пояснення щодо своєї ракети

Ракета
Джерело:  online.ua

В Росії заявили, що не даватимуть пояснень щодо ракети, яка порушила повітряний простір Польщі під час масованої атаки РФ по Україні, до пред’явлення країною «конкретних доказів».

Що заявили в РФ щодо ракети, яка порушила повітряний простір Польщі

Польща не отримає пояснень від росії щодо ракети, яка залетіла у її повітряний простір, поки не надасть «конкретних доказів». Тимчасовий повірений у справах рф Андрій Ордаш після виклику до МЗС Польщі назвав усі звинувачення «голослівними».

Фото – росЗМІ

Поки не буде наведено конкретних доказів, ми не будемо давати ніяких пояснень, тому що ці звинувачення голослівні, — заявив тимчасовий повірений.

Він пригадав листопаду 2022 року, коли ракета вбила двох людей у польському прикордонному селі.

Тоді російську сторону також намагалися звинуватити у цьому інциденті. Згодом виявилось, що ракета була випущена українськими військовими, — заявив Ордаш.

Російська ракета порушила повітряний простір Польщі: що відомо

29 грудня Генеральний штаб Війська Польського офіційно підтвердив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю порушила російська ракета.

Російська ракета порушила повітряний простір Польщі близько 7:00 ранку за місцевим часом й перебувала там орієнтовно три хвилини.

Окрім того, повідомлялося, що вона залетіла вглиб аж на 40 кілометрів.

Як повідомляє видання Polsat News із посиланням на своїх інсайдерів, цілком можливо, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.

У зв'язку з маневрами, які вона здійснювала, і її вильотом з польського повітряного простору, я, як Оперативний командувач, не ухвалював жодних рішень щодо цього об'єкта, - розповів оперативний командувач Війська Польського генерал Мацей Кліщ.

Що важливо розуміти, цей інцидент стався на тлі наймасованішого повітряного ракетного удару РФ по Україні, який відбувся 29 грудня.

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