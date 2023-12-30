Россия отказалась давать Польше объяснение касаемо своей ракеты

В России заявили, что не будут давать объяснений по поводу ракеты, нарушившей воздушное пространство Польши во время массированной атаки РФ по Украине, до предъявления страной «конкретных доказательств».
Что заявили в РФ по поводу ракеты, нарушившей воздушное пространство Польши
Польша не получит объяснений от России в отношении ракеты, которая залетела в ее воздушное пространство, пока не предоставит «конкретные доказательства». Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш после вызова в МИД Польши назвал все обвинения «голословными».
Он вспомнил ноябрь 2022, когда ракета убила двух человек в польском пограничном селе.
Российская ракета нарушила воздушное пространство Польши: что известно
29 декабря Генеральный штаб Войска Польского официально подтвердил, что воздушное пространство Польши в пятницу нарушила российская ракета.
Кроме того, сообщалось, что она залетела вглубь на 40 километров.
Как сообщает издание Polsat News со ссылкой на своих инсайдеров, вполне возможно, это была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была сбита противовоздушной обороной.
Что важно понимать, этот инцидент произошел на фоне массированного воздушного ракетного удара РФ по Украине, который произошел 29 декабря.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-