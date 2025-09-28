Кремль знову використовує православну церкву у своїх політичних інтересах, зокрема для втручання у парламентські вибори в Молдові.
Головні тези:
- Росія використовує православну церкву Молдови для втручання у парламентські вибори та впливу на політичну ситуацію в країні.
- Священники Молдови отримували плату від Росії за створення Telegram-каналів, на яких поширювалися антизахідні меседжі.
- Понад 80 священників здійснили 'паломництва' до РФ, організовані під провідністю “Єдиної Росії”, отримуючи вищу плату порівняно з середньою зарплатою в Молдові.
Православні священники Молдови підпрацьовують російськими пропагандистами
За інформацією Reuters, Росія платила священникам у Молдові за створення Telegram-каналів, де просувають «традиційні цінності» та критикують євроінтеграційний курс.
Натомість їх просили відкривати сторінки парафій у соцмережах і поширювати меседжі про «загрози Заходу» та «небезпеку євроінтеграції».
Загалом було створено 86 каналів, що разом зібрали приблизно 11,5 тис. підписників. Деякі канали адміністрували напряму громадяни РФ, пов’язані з «Єдиною Росією».
Це вписується у план Москви із втручання у парламентські вибори в Молдові 28 вересня, про який Центр протидії дезінформації повідомляв раніше. Його мета — зірвати курс країни на вступ до ЄС, дискредитувати владу країни та посилити позиції проросійських сил.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-