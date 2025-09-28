Росія використовує православну церкву Молдови для втручання у парламентські вибори
Росія використовує православну церкву Молдови для втручання у парламентські вибори

Кремль знову використовує православну церкву у своїх політичних інтересах, зокрема для втручання у парламентські вибори в Молдові.

Головні тези:

  • Росія використовує православну церкву Молдови для втручання у парламентські вибори та впливу на політичну ситуацію в країні.
  • Священники Молдови отримували плату від Росії за створення Telegram-каналів, на яких поширювалися антизахідні меседжі.
  • Понад 80 священників здійснили 'паломництва' до РФ, організовані під провідністю “Єдиної Росії”, отримуючи вищу плату порівняно з середньою зарплатою в Молдові.

Православні священники Молдови підпрацьовують російськими пропагандистами

За інформацією Reuters, Росія платила священникам у Молдові за створення Telegram-каналів, де просувають «традиційні цінності» та критикують євроінтеграційний курс.

Як зазначається у розслідуванні, у 2024 році понад 80 священників здійснили «паломництва» до РФ, організовані під контролем провладної партії «Єдина Росія». Вони отримували платіжні картки із 1200 дол, що удвічі перевищує середню зарплату в Молдові.

Натомість їх просили відкривати сторінки парафій у соцмережах і поширювати меседжі про «загрози Заходу» та «небезпеку євроінтеграції».

Загалом було створено 86 каналів, що разом зібрали приблизно 11,5 тис. підписників. Деякі канали адміністрували напряму громадяни РФ, пов’язані з «Єдиною Росією».

Це вписується у план Москви із втручання у парламентські вибори в Молдові 28 вересня, про який Центр протидії дезінформації повідомляв раніше. Його мета — зірвати курс країни на вступ до ЄС, дискредитувати владу країни та посилити позиції проросійських сил.

Раніше Центр також фіксував у своєму аналітичному звіті активізацію інформаційних операцій РФ у Молдові через Telegram-канали релігійної тематики.

