Росія використовує православну церкву Молдови для втручання у парламентські вибори

Кремль знову використовує православну церкву у своїх політичних інтересах, зокрема для втручання у парламентські вибори в Молдові.

Православні священники Молдови підпрацьовують російськими пропагандистами

За інформацією Reuters, Росія платила священникам у Молдові за створення Telegram-каналів, де просувають «традиційні цінності» та критикують євроінтеграційний курс.

Як зазначається у розслідуванні, у 2024 році понад 80 священників здійснили «паломництва» до РФ, організовані під контролем провладної партії «Єдина Росія». Вони отримували платіжні картки із 1200 дол, що удвічі перевищує середню зарплату в Молдові. Поширити

Натомість їх просили відкривати сторінки парафій у соцмережах і поширювати меседжі про «загрози Заходу» та «небезпеку євроінтеграції».

Загалом було створено 86 каналів, що разом зібрали приблизно 11,5 тис. підписників. Деякі канали адміністрували напряму громадяни РФ, пов’язані з «Єдиною Росією».

Це вписується у план Москви із втручання у парламентські вибори в Молдові 28 вересня, про який Центр протидії дезінформації повідомляв раніше. Його мета — зірвати курс країни на вступ до ЄС, дискредитувати владу країни та посилити позиції проросійських сил.